台股早盤一度漲百點　航運股紅通通、金融股綠光罩頂

美股上週五（20日）漲跌互見，台北股市今（23）日開盤後漲49.07點，加權股價指數以16193.92點開出，早盤一度漲百點，來到16249點，隨後漲幅縮小。權值股台積電早盤漲4元，來到534元。航運股也紅通通，貨櫃三雄漲3%以上。而今日IC設計、電動車零組件強勢，不過，金融股殺低，包括華南金、富邦金、元大金、台新金、新光金、永豐金、第一金都走跌。
美股道瓊指數20日上漲8.77點，或0.03%，收31261.9點那斯達克指數下跌 33.88點，或0.3%，收11,354.62點；標普500指數上漲0.57點，或0.01%，收3,901.36點；費城半導體指數下跌7.7點，或0.27%，收2882.7點。
台北股市早盤一度漲百點，來到16249點，但隨後漲幅縮小。權值股台積電早盤漲4元，來到534元。聯電小漲0.3%、力積電漲0.6%。聯發科漲1%，來到855元。鴻海也漲逾1%，來到108元。其他，群創漲逾1%，相對強勢，力旺漲3%多。另外，巨大、大同漲逾1%。
今日航運股紅通通，貨櫃三雄長榮、陽明與萬海漲3到4%。其他，裕民、新興、榮運、志信、中航、中櫃、台航漲逾3%，長榮航與華航也漲2到4%。IC設計族群也很夯，如普誠飆漲停，其他，佑華、富鼎、系微、旺玖、聯傑、智原漲2到4%，凱鈺漲8%以上。
另外，電動車零組件抗跌，倉佑飆漲停，高力漲6%以上。不過，指揮中心定調「快篩陽即確診」適用全民，防疫保險理賠再度成為焦點，金融股一片綠油油，華南金、富邦金、元大金、台新金、新光金、永豐金、第一金都跌超過1%。