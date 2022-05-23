周杰倫發片重拾8塊肌！劉畊宏爆料：準備帶他練人魚線

剛晉升三寶爸的音樂天王周杰倫（周董），真的要發新專輯了嗎？他自結婚後和老婆昆凌增產報國，還環遊世界旅行，卻遲遲沒有發片，讓歌迷等到花了也謝了，好哥兒們劉畊宏因帶領跳操風潮暴紅，他（22）日在微博曝光一張和周杰倫舊照，透露「準備帶人練人魚線、馬甲線了」，預告好友即將出專輯，立刻在微博引發暴動！





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▲劉畊宏（左）當年提攜周杰倫，雙方是超過20年的好朋友。（圖／翻攝微博）

劉畊宏在大陸疫情期間，帶領一股全民跳操風潮，短短1個月在抖音累積8,000多萬粉絲，身價不可同日而語，盛傳代言費都是上千萬人民幣起跳，連老婆王婉霏（ViVi）也登上微博熱搜第一，夫妻互動非常圈粉。周杰倫對好兄弟非常大方，完全不介意劉畊宏用招牌歌曲〈本草綱目〉跳操，無條件授權音樂使用。





網友也一直期盼劉畊宏能和周杰倫同框直播，看天王一起跳操，不過周以前是抖音的競爭對手「快手視頻」的代言人，一上線就吸引6、7000萬人觀看，加上他從未建立抖音帳號，若要邀請其直播的費用應該也是天價！





▲周杰倫預告錄音中，今年可望發片。（圖／周杰倫IG）

▲▼昆凌（上圖右）產下第3胎後體態曝光，美麗依舊。（圖／周杰倫、昆凌IG）

周杰倫近日在IG不斷預告錄音中，可能6、7月發片，讓粉絲引頸期盼，也擔心他愛喝奶茶形象深植人心，8塊腹肌是否還在，頻頻催促劉畊宏要好好訓練，找回昔日健壯結實的周董。周董2017年被問到此事，也忍不住笑說健身的用意，是怕人家用不雅用語「胖」形容自己，「我很介意的是畊宏的粉絲，請問干他們什麼事，一直要他好好幫我健身，我到底哪裡礙到他們？好啦，我知道他們是為我好」。劉畊宏說「其實你這樣也很可愛」，周董立刻回嘴「我不要可愛！」 反應非常逗趣。



