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哪裡有清冠一號？國家中醫藥研究所釋表單供查詢

▲衛福部中醫藥研究所製作「清冠一號表單」，讓確診者能及時找到清冠一號。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.23）
▲衛福部中醫藥研究所製作「清冠一號表單」，讓確診者能及時找到清冠一號。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.23）

記者王敏旭／台北報導

2022-05-23 10:25:33

台灣近期新冠肺炎確診案例劇增，清冠一號需求量也隨之提升，廠商坦言一時無法完全提供，紛紛停止外銷訂單，全力把藥留在台灣。衛福部中醫藥研究所也製作「清冠一號表單」，讓確診者能即時找到清冠一號。

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立委陳瑩今（28）日「清冠一號哪裡有？在這裡！」記者會。陳瑩說，清冠一號臨床表現良好，許多確診者希望取得清冠一號，但不知道哪個中醫診所才有，有很多陳情者已經不舒服，但跑很多中醫診所，找不到清冠一號。

陳瑩說，中醫藥研究所設計表單，可以看到哪個診所有清冠一號，可以讓需要的人拿到，也給中醫師給需要的人。目前8大藥廠都在加班趕工，許多藥廠把會賺錢訂單推掉，專心產線全開，努力生產清冠一號。

衛福部國家中醫藥研究所長蘇奕彰說，表單會即時在網路更新，不過由於上線時間緊急，還有很多院所沒有通知，這星期盡量完整呈現。另外也抽驗所有廠商的清冠一號，所有的藥品都是高水準表現。

國家中醫藥研究所副所長邱文慧說，1391家視訊醫療院所每天晚上12點前，會回報隔日公費視訊醫療的人次，隔天7點民眾就可以查詢哪個縣市、診所有清冠一號；會請院所即時更新訊息，讓民眾查詢。

8大中醫藥廠指出，疫情急遽上升後，產能確實供給不上來，已把外銷訂單延後處理，甚至從港口把清冠一號取回，產量即將在6月提升。蘇奕彰說，目前產能可以提供15萬人次5天療程，也逐漸上升到30萬，6月供貨將會逐漸穩定。

不過先前立委高嘉瑜指出，清冠一號每個月的產能，大概約8.4萬人份，可是統計從去年12月到現在，將近半年的時間，卻只有2千餘人拿得到公費的清冠一號。

蘇奕彰表示，清冠一號並非是國家徵收，許多民眾因為確診，希望早點取得清冠一號並服用，在快篩後急著拿藥，就自費取得清冠一號，才造成公費只有2千餘人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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