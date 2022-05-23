COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

47歲曾馨瑩穿百褶裙防疫　蔡依珊傻眼：根本學生妹

▲曾馨瑩示範防疫用品。（圖／曾馨瑩IG）
▲曾馨瑩示範防疫用品。（圖／曾馨瑩IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-23 11:10:432022-05-23 11:13:18

曾馨瑩2008年嫁給大24歲鴻海集團創辦人郭台銘，陸續為郭董生下1子2女，從舞蹈老師晉升郭董夫人的她，近14來成為郭董事業、生活上最強後盾，本身也長年致力公益及公共事務，發揮其影響力。曾馨瑩昨（22日）在IG釋出一組防疫宣導的照片，逆齡穿搭被好友蔡依珊誇：「根本學生樣！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼47歲曾馨瑩保養得宜。（圖／曾馨瑩IG）
▲▼47歲曾馨瑩保養得宜。（圖／曾馨瑩IG）
▲▼曾馨瑩自拍近照。（圖／曾馨瑩IG）
照片中，曾馨瑩及肩旁分長髮梳理整齊，略施薄妝，穿三角領短袖白上衣，搭配黑色百褶長裙，防疫配備為自家的夏普科技防護面罩，她露出甜美笑容擺拍；另一張示範照則戴同廠牌護目鏡及七彩漸層口罩，兩張相片，合身的服裝讓曾馨瑩比例勻稱的身材無所遁形。

▲曾馨瑩防疫示範照。（圖／曾馨瑩IG）
▲▼曾馨瑩防疫示範照。（圖／曾馨瑩IG）
▲▼曾馨瑩防疫示範照。（圖／曾馨瑩IG）
曾馨瑩寫下：「疫情持續升溫，大家記得一定要勤洗手，戴好口罩，我最近出門會多加眼罩或面罩，給自己多一層保護，眼睛是病毒容易入侵的部位，戴上眼罩可防飛沫傳染，也可避免無意識的揉眼睛所造成的病毒感染。希望大家都能平安健康度過這艱困時期！」並補充平時攝取維他命、鋅、兒茶素及發酵食物能增強免疫力，多喝水保持喉嚨濕潤。

▲郭台銘、曾馨瑩相伴過13個年頭。（圖／NOWnews資料照）
▲郭台銘、曾馨瑩結縭13年，鶼鰈情深。（圖／NOWnews資料照）
貼文一發布，侯佩岑留下「平安」2字，林熙蕾也留言表示支持，蔡依珊讚美曾馨瑩：「這樣不是曾老師，根本學生樣！」曾馨瑩開心地說「謝謝dear」，網友盛讚：「最美的代言人」、「人美心更美」、「青春美少女」、「真美，氣質出眾」、「謝謝夫人」！（編輯：楊穎軒）

蔡詩萍神正女兒「褲子後面破大洞」　上千網友羞炸

長瀨昆妮穿比基尼裸背！預告合體連千毅　粉絲反應兩極

美女學霸「報到當主播」前1秒放棄！轉身成人攝影棚拍A片

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀