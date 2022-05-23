47歲曾馨瑩穿百褶裙防疫　蔡依珊傻眼：根本學生妹

曾馨瑩2008年嫁給大24歲鴻海集團創辦人郭台銘，陸續為郭董生下1子2女，從舞蹈老師晉升郭董夫人的她，近14來成為郭董事業、生活上最強後盾，本身也長年致力公益及公共事務，發揮其影響力。曾馨瑩昨（22日）在IG釋出一組防疫宣導的照片，逆齡穿搭被好友蔡依珊誇：「根本學生樣！」
照片中，曾馨瑩及肩旁分長髮梳理整齊，略施薄妝，穿三角領短袖白上衣，搭配黑色百褶長裙，防疫配備為自家的夏普科技防護面罩，她露出甜美笑容擺拍；另一張示範照則戴同廠牌護目鏡及七彩漸層口罩，兩張相片，合身的服裝讓曾馨瑩比例勻稱的身材無所遁形。
曾馨瑩寫下：「疫情持續升溫，大家記得一定要勤洗手，戴好口罩，我最近出門會多加眼罩或面罩，給自己多一層保護，眼睛是病毒容易入侵的部位，戴上眼罩可防飛沫傳染，也可避免無意識的揉眼睛所造成的病毒感染。希望大家都能平安健康度過這艱困時期！」並補充平時攝取維他命、鋅、兒茶素及發酵食物能增強免疫力，多喝水保持喉嚨濕潤。
貼文一發布，侯佩岑留下「平安」2字，林熙蕾也留言表示支持，蔡依珊讚美曾馨瑩：「這樣不是曾老師，根本學生樣！」曾馨瑩開心地說「謝謝dear」，網友盛讚：「最美的代言人」、「人美心更美」、「青春美少女」、「真美，氣質出眾」、「謝謝夫人」！（編輯：楊穎軒）