將一切做到最好 — 全新世代Kia Sportage

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繁簡之間，美感獨具
要如何創造出一款近乎完美的SUV，全新Kia Sportage從設計面開始便做出最好示範，4,660mm x 1,865mm x 1,680mm的車身尺碼，略大於眾所熟悉的日系同級產品，換到的除了更形寬裕的空間外，也等同獲得一張更易揮灑的大畫布，由此而來，一次便能將動感俐落的簡約輪廓帶入都會時尚、曠野風情以及科技魅力等元素，卻同時協調平衡得恰到好處，於是乎，從旋標造型LED日行燈所隱隱勾勒出的巨幅虎式造型水箱護罩開始，全新Kia Sportage無處不見滿滿新意，無論動感十足的大尺寸雙色切削造型輪圈，亦是C柱後方宛如雋刻般的飛翼飾板，又或者巧妙藏身尾翼之中的隱藏式後雨刷，還有與前方遙相呼應的後保桿下緣線條，在在突顯Kia設計團隊忠於當代美感思潮的同時，還能滿足品牌傳承以及目標族群喜好的深刻努力。
與此同時，依車型而有所不同的設定也讓全新Kia Sportage盡展新意，規劃引進的分別為Trendy、Apex與X-line 4WD三種車型，其中Trendy與Apex以洋溢都會風格的時尚設計滿足喜愛精緻風格的車主青睞，而作為這天拍攝主題的X-l ine 4WD則透過更具型格的X-line專屬外觀套件展現曠野風情，甚至連車色也依車型而有所區分，像是叢林綠即為X-line 4WD專 屬選項，而作為今天主角質感別具的消光夜隱灰則為加價選配色，在光線折射下呈現出耐人尋味的視覺亮點。
科技內在，無比質感
當然，延伸的車體與長達2,755mm的軸距，不僅令視覺氣勢更形磅礡，同時也造就座艙內舒適寬敞的乘坐與置物空間，不過，當你步入車室，搶走焦點的卻很可能是超乎想像的美好質感，很有趣的，當這個年代車用科技越配越滿，代表著其他部分勢必妥協才能遏止成本漫無節制的飆升，然而在全新Kia Sportage卻顯然破壞了這個不成文的定律，因為，首先映入眼簾的超大型雙12.3吋全景曲面顯示螢幕過往壓根不曾想過會出現在中型SUV級距之上，但與此同時整個中控台、門飾板以及多數身體可能接觸的部件卻都被覆上觸感與質感俱優的軟質膠料，再加上作工細膩並起畫龍點睛之效的消光木紋飾板以及X-line 4WD專屬的麂皮/真皮複合材質座椅，都還沒提及專屬Apex車型可選擇的海軍藍與霧灰雙色內裝呢，彷彿英倫層峰豪車般的座艙氛圍，更讓整體質感提升至另一層次。
而在感性面向被完全滿足的同時，理性的舒適性與空間表現當然同樣重要，在全新Kia Sportage軸距延伸的前提下，無論前後座空間都獲得相當討喜的表現，特別是在一般中型SUV較難處理完美的後排部分，其以寬深的椅墊搭配傾角可大幅調整的椅背，更讓後座乘員擁有絕佳的乘坐體驗，與此同時貼身感應式電動尾門內還保有高達586公升的行李廂容積，一旦透過椅背快速傾倒拉桿將可6/4分離的後座椅背前傾，可創造1,872公升的超大置物機能，行李廂底版亦設有兩段高低可調機制，連同兩側掛鉤與12V電源插孔，讓使用便利性大幅提升。
當然，就科技面向而言，全新Kia Sportage可不僅止雙12.3吋全景曲面顯示螢幕一招而已，其多樣化的資訊呈現內容，外加可隨行車駕馭模式更改視覺效果的背景桌面，甚至駕駛者前方的螢幕還可整合Apex車型以上標配的BVM盲區顯影輔助系統，在打方向燈時提供該側後方盲區影像於其上，而中央螢幕則令人驚喜的導入了繁體中文化介面並可自訂功能選單，再加上AppleCarPlay™與Android Auto™手機連結功能、一鍵切換數位控制面板(雙區恆溫空調/音響功能切換)、第二排Type-C充電功能、駕駛座電動調整功能以及Smart Key等全車系標準配備，連同Apex車型以上的E-Shift電子旋鈕排檔系統、64色可調式氣氛燈、Harman Kardon®頂級音響系統以及X-line 4WD專屬的雙前座加熱通風電動椅、方向盤加熱功能、後座椅加熱功能、Qi手機無線充電功能、電子式自動防眩後視鏡與選配的全景式天窗，幾乎所有想得到的配備，都能在全新Kia Sportage上享用得到，滿滿誠意自然讓人喜出望外。
增壓動能，輔助周延
作為一款稱職的SUV，徒有潮旅般搶眼外型與科技、質感與舒適兼具的座艙，沒有強勁動能相輔相成那怎麼行？全新KiaSportage採取Smart stream 1.6升渦輪增壓汽油動力心臟，搭配CVVD連續可變氣門持續期間系統，可獲得更具效率的輸出曲線，並帶來180匹的最大馬力與27公斤米的最大扭力，再配置7速雙離合自手排變速系統以及X-line 4WD專屬可主動進行前後軸扭力分配的四輪驅動系統，上山下海不費吹灰之力，與此同時，於Apex車型以上還設有頗耐玩味的ASD引擎聲浪模擬系統，當達到一定轉速時音響系統將模擬六缸大排量引擎運作，徹底滿足感官刺激。
而駕馭時全新KiaSportage亦盡展沈穩自信腳步，不僅乘坐舒適性極具水準，撫平路面崎嶇的表現高竿，同時也兼顧彎中側傾抑制與易控性，體現歐化調校的俐落身手，還保有優異的行駛靜謐性，提供車室內絕佳的乘坐品質。於此同時，身為最新世代SUV代表作，全新KiaSportage勢必滿足越趨殷切的駕駛輔助需求，舉凡FCA前方主動防撞輔助系統、LFA車道維持輔助系統(全速域)、LKA車道修正輔助系統、SCC智慧巡航控制系統(全速域)、BCA盲區防撞主動煞車輔助系統(含路邊駛離偵測) 、DAW駕駛疲勞警示系統、LVDA前車駛離提醒系統、SEW後方來車防撞安全警示系統乃至於適才提及的BVM盲區顯影輔助系統，都讓駕駛過程更加輕鬆且安全，確保旅途全程皆獲得最完善周延的守護。
各懷所長，面面俱到
作為一款明星級中型SUV產品，全新KiaSportage自最入門的Trendy車型即展應有盡有誠意，至中高規Apex以及X-line 4WD車型更一分為二，以或都會或曠野截然不同風格與屬性，滿足差異化消費族群的分眾市場，最重要的是透過由內而外滿滿好料，以及車體、動力、底盤等高規格硬體規劃，一旦加上極具新意的美好質感與卓越設計，當然讓各方面表現面面俱到，堪稱當今車壇最為討喜的中型SUV暫且不提，光是Kia全力以赴做到最好的執著與努力，便值得全球競爭對手的尊敬與嘉許，當然，也讓消費者有機會得以享受近乎美好的全新KiaSportage。