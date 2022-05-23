吳亦凡推特、YT突更新！「藍天白雲」藏蹤跡：要出來了嗎
中國藝人歌手吳亦凡，自從在2021年8月遭到網紅都美竹爆料，酒桌選妃，甚至對未成年下手等等後，就火速遭到檢方以強姦罪嫌逮捕入獄，震撼中國娛樂界。怎料，吳亦凡消失至今，竟被網友抓包，個人推特、YouTube竟然有所動作，紛紛質疑「是被放出來了嗎？」。
據了解，吳亦凡除了中國微博帳號被刪除後，僅剩下官方推特帳號、YouTube官方頻道，怎料，近幾天卻被網友們發現，推特竟然悄悄換了照片，從原本的紅色形象照，變成了藍天白雲，頭貼則變成沒有照片的模樣。
結果才更新不到一天，推特帳號立刻就顯示「此帳號不存在」似乎是被刪除，30萬粉絲通通消失。不過，也有網友抓包，吳亦凡的YT官方頻道也有了動作，從播放清單上仍可以看見，有人在持續更新的動作，種種蛛絲馬跡，再度掀起外界熱議。
中國網友紛紛留言「靠！不會沒事了吧？」、「人家說他壓根沒被關，誰知道呢？」「那這是什麼意思，警方也不出通告」、「我尋思原來的工作人員，應該也可以登他的帳號」、「不會被保釋了吧」。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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