恐成桃園事件2.0 高雄議員喊話別從黨中央挑候選人
國民黨徵召張善政參選桃園市長，引發地方炸鍋，認為沒溝通、不滿情緒沸騰，桃園之亂至今未解，如今又有媒體指出，朱立倫屬意智庫執行長柯志恩選高雄，對此，國民黨高雄市議員黃紹庭則喊話，請朱主席不要關在中央黨部挑選縣市長候選人，並直言此項突如其來的風聲一旦成真，不曉得是否會引發成為「桃園事件2.0」。
黃紹庭認為，國民黨對高雄市長人選的提名及條件，一定要讓在地高雄人認為被受到重視，從年前大家開始引頸期盼，黨中央能夠提名一位接地氣、了解高雄、深耕高雄的人，到現在幾個月過去了，期間有數位同志表態願意承擔，唯獨不見黨中央提出任何提名遊戲規則，眼看年底選戰日期日益接近，實在讓人相當憂心。
黃紹庭指出，如果朱主席真的要徵召黨內其他優秀同志來參選高雄，他希望黨中央至少要做到三點，第一、徵召人選之前，希望黨中央一定要跟地方充分溝通，深入傾聽、了解地方各種聲音及意見，尤其是在高雄市議會過半的國民黨議會黨團，未來不管是在選戰過程或議會中，才能發揮團結戰力；第二、呼籲黨中央要跟幾位已經表態有意參選的同志們，進行充分溝通協調，才有利未來的整合，以求打贏選戰；第三、無論最後黨中央是徵召誰來參選高雄市長，希望年底選後，該位人選能夠繼續留在高雄深耕經營，日後披掛上陣再戰，展現國民黨對高雄的重視及負責。
黃紹庭表示，迎戰年底大選，面對當前民進黨完全執政、完全鴨霸蠻橫的艱困氛圍，人選提名只是第一步，提名後能否順利完成內部整合與團結一致對外，才是國民黨勝選的基本條件，桃園提名亂象殷鑑不遠，希望朱立倫主席及黨中央能夠充分地與基層溝通，傾聽地方聲音，一起來為年底好好地打一場勝仗！