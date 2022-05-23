COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

總統去新北投票非看疫情　國民黨團：侯友宜跟妳有仇嗎

▲國民黨立院黨團批評總統蔡英文防疫看顏色。（圖／總統府提供）
▲國民黨立院黨團批評總統蔡英文防疫看顏色。（圖／總統府提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-05-23 13:39:132022-05-23 13:41:14

民進黨22日改選全國黨員代表及地方黨部主委，總統蔡英文前往新北市投票，引發民眾對於新北市嚴重疫情不聞不問的質疑。國民黨立院黨團今（23）上午召開記者會，抨擊蔡政府對非執政縣市如此冷漠？尤其人口將近400萬人的新北市，是全國疫情最嚴峻的縣市，蔡英文寧可去投票，也不願和侯友宜市長商討疫情，給予嚴厲譴責。

我是廣告 請繼續往下閱讀
教育文化委員會召委林奕華指出，尤其最近看到總統蔡英文召開防疫會議視訊，明明知道雙北人口數最多，確診人數最多，卻不見蔡英文總統在防疫會議中跟他們討論；也不見這次蔡英文總統到新北投票，去跟侯友宜市長做會面、關心，了解新北狀況。「請問蔡英文總統，侯友宜市長跟妳有仇嗎？」還是只是他顏色跟妳不一樣？包括台北市也是一樣，因為不是自己人，就都不去過問雙北狀況嗎？防疫做到這樣讓人覺得心冷，身為817萬人選出的總統，雙北市民也很多投票給你，這些人的命都不看在眼裡嗎？

林奕華指出，雙北被漠視，尤其知道這兩年多來，蔡英文總統竟然只在去年6月跟侯友宜市長打過電話，之後對新北市不聞不問，若今天早一點掌握地方狀況，會讓法傳系統到現在才有新的版本出現嗎？還是要等地方喊出「快篩等同確診」、「快篩試劑」、「疫苗不夠」等訴求，若中央多了解地方，不是更能快速解決地方狀況嗎？只要雙北疫情嚴重，中央甚至還修理地方政府，但民進黨執政縣市的就大力給資源，中央出面來承擔，這讓人不解，防疫怎麼可以搞到這麼政治？

林奕華表示，蔡英文總統要在台北市松山機場設立快篩站，其實可以先和地方首長商量、討論，但卻不做；在新北市，蔡英文總統說有跟新北市醫師公會聯絡，請問總統府發言人，當中央出現問題時，是蔡英文總統打給陳時中部長？ 還是打給全國醫師公會全聯會理事長邱泰源？請中央重視地方意見好嗎？請重視地方看到的問題，所給予的良善建議好嗎？不需要敵對式回應地方的問題，對立式回應地方的主張，希望從今天開始，蔡英文總統把所有人民視為人民，不要心想如果視察雙北市，而雙北市長會故意作弄妳，防疫一心，請中央帶頭做好。

黨團總召曾銘宗表示，病毒沒有顏色，但是蔡政府防疫就是會看顏色，從4月6日在總統官邸防疫會議，有邀請桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁參加，就是不邀請雙北市長，疫情即將大爆發，會議結束後卻沒有告知雙北市長，「暗槓」防疫相關情況、草菅人命，完全不顧400萬市民死活。

曾銘宗指出，日前蔡英文總統視察桃園，跳過疫情嚴重的雙北市，昨天還去新北市參加黨員投票，竟然過門不入，漠不關心雙北疫情。另外，防疫物資部分，從去年的口罩、疫苗到快篩試劑的分配，不看人口比例、不看疫情嚴重，只看綠營執政縣市。接著對於地方反應通報系統，百般刁難，法傳系統反映一個多月，才著手優化，完全不顧地方迫切的需要。

曾銘宗表示，這到底是怎麼樣的政府？國民黨團給予蔡政府最嚴厲的譴責，同時要求蔡政府從今天開始，不要只顧投票給妳的817萬選民，防疫不該分顏色，把防疫工作做好，817萬張選票以外的人也是國民。

副書記長鄭正鈐則表示，在去年國內疫苗非常缺乏之際，5月27日AZ疫苗剛運抵台灣時，高雄分配到2.1萬劑，新北僅分配到1.8萬劑；6月12日日本贈送124萬劑AZ疫苗，高雄又分配到9.1萬劑，新北分配8.3萬劑，雖然看起來數字相差不多，但是新北人口數是高雄的1.5倍，「難道疫苗分配不是雙標嗎？」

鄭再指出，今年5月發生快篩之亂，基隆疫情突然升高，中央立刻撥給大量快篩試劑給基隆「類普篩」，還被基隆市長林右昌改為「全民防愛心篩檢」，此刻雙北的疫情也相當嚴重，快篩試劑卻不足，雙北市長要求中央疫情指揮中心多撥些快篩試劑到藥局，卻遭到陳時中部長以「數字上看來，實名制快篩還有剩，下波再重新檢討」拒絕。

鄭正鈐表示，新北市長侯友宜昨日提到，僅在去年6月，蔡英文總統打過一次電話關心新北市疫情，一個全國最大的行政單位，人口數將近400萬人，蔡英文總統僅「垂愛」過新北市一次，這對龐大投入防疫工作的新北市醫療人員來說，真的是情何以堪，蔡英文總統不僅對縣市首長分顏色，也對人民分顏色。

駁戴瑋姍政治口水說　侯友宜：照顧市民是他不變職志

新北＋23704！降低死亡率　侯友宜宣布啟動分群照護措施

新北市在疫情浪頭上　侯友宜盼中央做這件事

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀