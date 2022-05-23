中職才沒有打假球！球迷嘆「被這2族群」抹黑：蠻多人的
中華職棒統一獅隊投手古林睿煬，日前比賽過後遭到多名不理性的球迷攻擊、甚至影射放水打假球，引發軒然大波，所幸經過統一獅球團、以及中職會長蔡其昌的斥責後，這些人才被抓出來道歉。對此，就有網友好奇，究竟為什麼現在還是會有人說「中職=假球」呢？意外掀起討論。
PTT棒球版，有網友PO文討論「把中職=假球的（人）還是占絕大多數嗎？」他認為，中華職棒近幾年的環境轉好，讓人有感，但仍不敢相信現今還是有人會來罵中職打假球，不禁詢問「社會上把中職=假球的還是占絕大多數嗎？」。
結果貼文曝光後，大家紛紛留言「只有某些特定人與運彩迷會這樣想吧」、「認真說真的多數」、「其實老人真的不少人還是這樣想」、「我身邊只要是七年級的，幾乎都是這樣的認知，慘」、「被人知道有在看中職，比較常被問，你在玩運彩？」「老一輩的有的是，看到現在的比賽也是會覺得打假球」、「身邊有人是，知道現在已有好轉，但看到某些低級失誤還是不免脫口：怪怪的、這在以前一定有鬼，之類的閒話。」
據了解，自從中華職棒於2009年發生雨刷集團簽賭案後，中職聯盟每年都在討論、修改、通過多項規定方案，包括自由球員制度、最低薪資保障等等。此外，各大球團也都有祭出相關獎懲制度，希望能透過獎金來激勵球員努力，杜絕外界金錢誘惑等等。至今台灣職棒的環境不斷轉好，更促成第六隊的誕生，有望回到以往球場萬人的盛況。（編輯：詹鎰睿）