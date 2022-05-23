燕麥奶新選擇！咖啡職人愛用OatYa　教你調出黃金比例

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台灣民眾越來越講究健康養生，各種運動健身風氣興起，健康飲食的觀念更是蔚為風潮，從日常生活中最常見的的咖啡廳就可看見端倪。號稱台中最有本事的咖啡廳Coffee Stopover，憑藉極致講究的自家烘豆風味，成為許多在地人的品味首選，咖啡師Leo就觀察到有趣的現象，他指出，這幾年越來越多咖啡店會使用燕麥奶，市售燕麥奶品牌也如雨後春筍般出現，對於咖啡職人來說，選擇性變多、可玩性也變高。
「以前喝的燕麥奶會覺得口感很厚重，而且比較甜，但是OatYa純飲起來風味很清爽、輕盈，有一點類似豆漿的口感，新鮮的感覺讓人印象深刻。」對於咖啡的香氣、味道及口感非常講究均衡的Leo，將OatYa搭配中焙、中淺焙調性的咖啡豆，用手沖的方式將此款燕麥奶帶入，加上咖啡蕾絲餅乾，調製出一杯「咖啡蕾絲燕麥拿鐵」，清爽口感使咖啡更加好喝。
開業才四年的MKCR山小孩咖啡，以供應自家烘焙豆、手沖咖啡聞名，店長張語涵也分享，她也是近幾年才開始接觸燕麥奶，不管是純飲、加咖啡，或是加熱，喝起來的感覺都不一樣，「OatYa跟咖啡融合效果，冰飲比起熱飲表現更為優秀。」她特別以製作「喝的早餐」的概念出發，將200ml的燕麥奶+20ml的濃縮黑咖啡打成冰沙，特調了一杯「燕麥冰沙拿鐵」，頂層加入焦糖粒增加口感與熱量，非常適合想喝咖啡又怕空腹喝有疑慮的人。
不過，咖啡加入燕麥奶最怕的就是「搶味道」。平時就有很多衝浪愛好者來來去去的SWELL CO. CAFE，主理人Austin在國外生活時就接觸過燕麥奶，他說：「很多燕麥奶榖物口味很濃，味道上會不太協調，甚至蓋過原本咖啡的風味，但桂格出的OatYa卻相反，香味足夠卻喝起來很清爽，搭配咖啡或茶不會搶味道，呈現比較溫和的感覺，如果是第一次喝燕麥奶的人，接受度一定會比較高。」
Austin也特別使用OatYa調製「燕麥濃可可」，燕麥奶140ml、70%可可30克加上50ml冰鎮燕麥奶，讓口感上喝起來更厚實有層次，大人、小孩都非常適合飲用，喝的安心沒負擔。
桂格Oat Ya職人燕麥奶現在超商、超市、量販店都買得到，除了口味上帶給消費者的新鮮感之外，就連外包裝都很跟得上潮流，不僅用色鮮明大膽，更設計出讓人一眼就可看出有無糖分、口感質地，側面包裝上還貼心地介紹多種飲用方法，讓忙碌的上班族、小資女可以一眼辨識，拿了就走。即日起至5月底，單瓶原價38元，全家便利商店優惠單瓶32元、2瓶59元，萊爾富、OK便利超商則是優惠價單瓶32元、2瓶60元，超市量販 936ml大瓶裝79元。