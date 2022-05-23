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南韓妹「胸前剩兩塊布」！超兇車頭燈包不住　萬人求上車

▲南韓Twitch實況主「sorammmm」身材火辣，近期貼出美照，畫面中她僅靠兩塊布遮住上圍，引起大批粉絲暴動。（圖／翻攝sorammmm IG）
▲南韓Twitch實況主「sorammmm」身材火辣，近期貼出美照，畫面中她僅靠兩塊布遮住上圍，引起大批粉絲暴動。（圖／翻攝sorammmm IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 15:53:572022-05-23 15:57:13

南韓知名直播主「sorammmm」憑藉甜美可愛的外表，加上超級暴力的火辣身材，廣受眾多粉絲喜愛。而sorammmm在上（4）月於個人IG上分享一系列清涼泳裝辣照，不僅難得大露美腿，還解放上半身，僅用兩塊布遮住豐滿上圍，瞬間吸引超過1萬人按讚。

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南韓Twitch實況主「sorammmm」時常在直播平台Twitch上分享遊戲影片與生活，個性自然不做作的她，除了性格圈粉無數粉絲以外，她還擁有一頭烏黑亮麗的頭髮，以及堪稱完美的精緻臉蛋。

▲sorammmm性格活潑可愛，圈粉無數粉絲。（圖／翻攝sorammmm IG）
▲sorammmm性格活潑可愛，圈粉無數粉絲。（圖／翻攝sorammmm IG）
sorammmm除了時常在直播平台與粉絲互動以外，也會於個人IG上分享日常自拍美照，照片中的她大方自然，且不害羞地露出窈窕完美身材，經常放送性感迷人的事業線，至今已吸引超過10萬粉絲追蹤。

▲sorammmm身材火辣迷人，時常大露性感事業線。（圖／翻攝sorammmm IG）
▲sorammmm身材火辣迷人，時常大露性感事業線。（圖／翻攝sorammmm IG）
而sorammmm在上月突然曬出一系列火辣清涼泳裝照，畫面中的她穿著藍色條紋泳裝，對著鏡頭表出俏皮可愛的姿勢。但仔細一瞧，sorammmm上半身竟只用兩塊布遮住，傲人的豐滿上圍根本包不住，事業線更是一覽無遺。

▲sorammmm曬出一組火辣清涼泳裝照，照片中的她僅用兩塊布遮住豐滿上圍，讓粉絲們狂噴鼻血。（圖／翻攝sorammmm IG）
▲sorammmm曬出一組火辣清涼泳裝照，照片中的她僅用兩塊布遮住豐滿上圍，讓粉絲們狂噴鼻血。（圖／翻攝sorammmm IG）
▲sorammmm對鏡頭擺出俏皮可愛的姿勢，但粉絲焦點全在她的清涼裝扮上。（圖／翻攝sorammmm IG）
▲sorammmm對鏡頭擺出俏皮可愛的姿勢，但粉絲焦點全在她的清涼裝扮上。（圖／翻攝sorammmm IG）
超辣美照曝光後，也讓粉絲們鼻血狂流，紛紛激動直呼「看得好舒服」、「完美，讚」、「粗暴給推」、「我墜入愛河了」、「這真的是我喜歡的照片」、「天啊....妳穿什麼都好看」。（編輯：陳雅雲）

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