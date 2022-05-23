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稱警友會8人「喝高粱免疫」！醫師陳正傑道歉：酒後失言

▲醫師陳正傑在影片中分享，喝高粱可以殺菌，甚至指出斗六警友會餐敘，其中8人喝高粱沒確診。（示意圖／翻攝畫面）
▲醫師陳正傑在影片中分享，喝高粱可以殺菌，甚至指出斗六警友會餐敘，其中8人喝高粱沒確診。（示意圖／翻攝畫面）

中央社

2022-05-23 16:09:582022-05-23 16:10:03

（中央社記者蔡智明雲林縣23日電）中國醫藥大學北港附設醫院醫師陳正傑，今天發布道歉聲明，說他與朋友聚餐飲酒後發表不恰當言論，傳遞錯誤防疫知識，向社會大眾深深致歉。

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陳正傑目前是中國醫藥大學北港附設醫院乳房外科、大腸直腸外科主任，日前與友人餐敘，說喝高粱酒可以殺菌，還指出斗六警友會餐敘，其中8人喝高粱沒確診，遭人錄影將影片上傳網路。

陳正傑今天發布道歉聲明，他表示，身為醫師，在全民共同防疫、艱困面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之時，應傳遞正確且有醫療依據之言論；未來會謹記教訓，避免酒後失言，並為他不當的行為及言論，向社會大眾深深致歉。

陳正傑指出，斗六警友會與其任職的醫院，因他不當言論造成聲譽受損及困擾，他也表示歉意，願意接受醫院的懲處。

中國醫藥大學北港附設醫院強調，陳正傑酒後失言造成社會不好影響，深感抱歉，並將對個案進行調查懲處，加強醫護訓練，為社會提供更好醫療服務。

雲林縣警察局斗六分局告訴中央社記者，已蒐證傳喚陳正傑製作筆錄，依法移送地檢署偵辦。

斗六警分局呼籲民眾勿在網路上任意傳播未經查證的不實訊息，如散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。（編輯：陳仁華）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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