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BMW 8 系列 Gran Coupé 四門轎跑 529 萬起展開預售

▲ BMW 8 系列 Gran Coupé 四門轎跑 529 萬起展開預售
▲ BMW 8 系列 Gran Coupé 四門轎跑 529 萬起展開預售

2GameSome - 有車賞

2022-05-23 17:25:00

BMW 總代理汎德針對小改款 8 系列 Gran Coupé 導入 840i Gran Coupé M Sport 與 M850i xDrive Gran Coupé，預售參考價新台幣 529 與 729 萬元起。小改款 8 系列 Gran Coupé 配備全新 BMW 飾光雙腎型水箱護罩、新式樣 M 輪圈、12.3 吋中控觸控螢幕與 Bowers & Wilkins 音響，高階車款 BMW M850i xDrive Gran Coupé 具備 530 匹最大馬力輸出，3.9 秒即可完成 0-100km/h 加速。

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外型設計

小改款 8 系列 Gran Coupé 具備 5,082 mm、1,932mm 與 1,407mm 的車長、車寬與車高，結合全新設計的雙肋直柵式 BMW 飾光水箱護罩，搭配 3D 立體雕琢設計的 LED 尾燈、車尾立體導流設計以及整合矩形雙出尾管的後下分流器造型，並輔佐全新 20 吋 M 雙輻式輪圈與藍色 M 煞車套件。

BMW M850i xDrive Gran Coupé 擁有 M 車款專屬的雙肋型後視鏡與全新橫柵式前氣壩設計，結合燻黑造型智慧雷射頭燈、黑色高光澤窗框、黑色高光澤外觀套件、全新 20 吋 M 雙輻式輪圈、黑色 M 煞車套件與 BMW M 50 週年紀念廠徽等。

座艙科技

小改款 8 系列 Gran Coupé 以 BMW Luxury Class 座艙內配備 12.3 吋的虛擬數位儀錶搭配全新導入 12.3 吋中控觸控螢幕，結合 BMW iDrive 7.0 使用者介面、智慧型螢幕鑰匙與BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技；同時，座艙全面採用 BMW Individual Merino 頂級真皮材質，結合舒適型雙前座跑車座椅、M 多功能真皮方向盤含換檔撥片、Walknappa 真皮儀錶檯包覆與頂級水晶中控套件，全面列為標配的頂級 Bowers & Wilkins 鑽石級高傳真音響系統，更透過 16 具揚聲器與高達 1,400 瓦的總輸出。

BMW M850i xDrive Gran Coupé 更配備有 M 多功能真皮方向盤搭配專屬縫線含換檔撥片、環繞胸膛的 M 縫線安全帶、座艙深色鋁質飾板與 BMW Individual Alcantara 麂皮黑色車內頂篷。

性能規格

小改款 8 系列 Gran Coupé 結合輕量化 CFRP 碳纖維複合材質與鋁、鎂合金打造車體結構，帶來輕量化表現的同時提升車身剛性，840i Gran Coupé M Spor t搭載 3.0 升 TwinPower Turbo 直列六缸引擎，擁有 333 匹最大馬力和 500 牛頓米的最大扭力輸出，搭配 Steptronic 運動化八速手自排變速箱與後輪驅動設定，0-100km/h 加速僅需 5.4 秒。

M850i xDrive Gran Coupé 則搭載 4.4 升 TwinPower Turbo V 型 8 缸引擎，擁有 530 匹最大馬力及 1,800rpm 時可湧現的 750 牛頓米最大扭力輸出，結合 Steptronic 運動化八速手自排變速箱，搭配 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統與整合式主動轉向系統，3.9 秒就能完成 0-100km/h 加速。

小改款 BMW 系列 Gran Coupé 車型預售價

車型

預售參考價（新台幣/萬元

BMW 840i Gran Coupé M Sport

529 萬

BMW M850i xDrive Gran Coupé

729 萬

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