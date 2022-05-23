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台納觀察員？世界衛生大會2對2辯論　主席裁示不予處理

▲林靜儀飛抵日內瓦，與台僑共同發聲，盼台灣能參與WHA。（圖／翻攝自林靜儀臉書）
▲林靜儀飛抵日內瓦，與台僑共同發聲，盼台灣能參與WHA。（圖／翻攝自林靜儀臉書）

記者王敏旭／台北報導

2022-05-23 17:26:152022-05-23 17:27:30

第75屆世界衛生大會（WHA）已在瑞士召開，台灣並未受邀，13個友邦已提案要求將「邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會」列入補充議程。立委林靜儀今（23）日指出，今早議程不接受台灣納入WHA觀察員，進入2對2辯論，主席裁示不予處理，接下來會有各國代表報告，將等待挺台發言。

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民進黨立委林靜儀、時代力量立委王婉諭、國民黨立委陳玉珍和李德維組成的跨黨派立委視導團日前親赴瑞士。林靜儀今也在臉書轉述「邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會」列入補充議程的辯論過程。

中國首先發言，主要訴求「一中原則 One China Principal 」，主張台灣成為觀察員「缺乏合法性」，然後跟2017、2018年一樣繼續罵了一下說民進黨的關係；接著又說新冠肺炎期間給台灣400次病毒基因資訊，已經沒有資訊落差，認為台灣從2017年就一直進行政治干擾。

史瓦帝尼接著發言，指台灣疫情期間幫助非常對其他國家，自己本身也有很強的能力維持了醫療量能。台灣自己研發疫苗，也被許多國家接受。台灣並不是中國的一部分，一直無法加入WHO乃源自於中國因素，但是台灣的加入，是健康因素，這個加入並非表示台灣取得了政治上的地位，而是WHO health for all的宗旨。

巴基斯坦發言時，再次強調一中原則，也重複中國表示的「缺乏合法基礎」。然後唸了一次本次會議目標，表示這才是此次會議應該討論的。

吐瓦魯代表則指出，健康議題是根本權益 (fundamental rights) 不該受到政治干預。台灣在疫情之初提醒了 WHO「這並非普通肺炎」，充分表示了台灣的能力與貢獻之心；希望 WHO 能夠摒除成見，讓台灣加入。

林靜儀說，辯論後主席裁示不予處理。後續主席詢問是否有新會員申請，真是覺得諷刺，他們手舉很高，就是不願意看見。接下來會有各國代表報告，將等待挺台發言。

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