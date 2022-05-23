中央「暗崁」防疫資訊？黃珊珊：防疫相關物資沒超前部署
新冠肺炎疫情在全台灣逐漸延燒，台北市長柯文哲昨（22）日也確診。而總統蔡英文前往新北市戶籍區進行黨內投票，被外界直指「過疫情而不入」，不過總統府方面則表示總統關心防疫，過去也曾打電話給市長侯友宜關注疫情。外界也好奇柯文哲是否也接過總統電話？對此北市府發言人陳智菡指出，沒聽過柯文哲提起說有接過總統電話，但反質疑中央召集綠營縣市首長討論防疫，卻獨漏雙北，形同「暗崁」防疫資訊。
陳智菡指出，當疫情開始爆發時，總統在官邸召集綠營縣市首長討論防疫重要項目，事後卻對雙北「暗崁」（台語，隱瞞、掩蓋之意）這些訊息，另外每次重大決策都只有在民進黨中常會上宣布，台北市並不期待中央關愛的眼神或特殊待遇，資訊只要公開透明一致就可以了，難道這樣就是總統的關心？還是她已經忘記自己是全民的總統，而不只是民進黨的主席？
對此台北市副市長黃珊珊下午出席活動時也指出，雖然很多防疫資訊，只要地方政府有稍加研究就可以得知，中央政府也一樣，重點在於「有沒有針對疫情相關資訊所揭露的未來狀況，提前準備相關防疫物資？」
黃珊珊說，像是三月時針對境外旅客隔離期從14天減為10天，各方都預測到疫情可能因此再度爆發，中央肯定也預料到了，「可是相關防疫物資，包含兒童疫苗以及快篩試劑，很明顯中央是沒有超前部署的。」黃珊珊說，這就是這段疫情期間比較可惜的一點。
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