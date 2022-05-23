LINE「神功能」5月底半消失！新規則公布 網傻：超麻煩
通訊軟體Line是台人生活聯繫朋友的一大利器，該公司也不斷推陳出新，推出不少LINE 相機、LINE TV 、LINE Pay等服務App。今日LINE Pay官方公布新消息，LINE Pay App將釋出1.2.0版本，舊版LINE Pay則從5月31日後停止提供服務，一卡通Money也將從LINE Pay App上消失。
LINE Pay行動支付與一卡通切割後，原LINE Pay Money變成LINE Pay和一卡通Money兩種服務渠道，今年2月時也推出獨立版LINE Pay App。今日LINE Pay官方釋出消息，近期會釋出LINE Pay App1.2.0更新版，強調優化三大付款功能，包括將會員卡、電子發票載具、付款條碼集合在同一頁面的付款集合頁。
若習慣在LINE Pay App中使用一卡通Money的民眾需注意，新版本App中不再擁有該功能，因一卡通Money目前尚未開發獨立App，故民眾只能開啟LINE App，點選「錢包＞LINE Pay＞一卡通Money」使用，而舊版本LINE Pay App將於5月31日後將停止服務。
對其變更，部分網友認為新操作方法有些麻煩，尚需時間適應「有點繞，不太方便」、「比較麻煩一點點」、「好囉嗦，可能以後不會使用」。（編輯：李惠婷）