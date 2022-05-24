專訪／樂天女神林襄力抗酸民、黑歷史：啦啦隊給我正能量

在加油賽不斷的球場上，除了選手和球迷，還有一個不容忽視的存在，就是美麗的啦啦隊身影！隨著現場緊張刺激氣氛，為每位選手賣力應援，她們熱舞的曼妙身姿、甜美可愛的笑容，讓粉絲深深著迷，而背後的努力不只靠青春洋溢和圍繞不去的身材話題，其實左看右看，上看下看，就會發現原來每個啦啦隊女孩都不簡單！





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▲林襄加入樂天桃猿1年多，心理素質變強。（圖／林襄IG）

而林襄，絕對是極為特別的一個，從遊戲直播主出道、擔任過模特兒，早在22歲就存到人生第一桶金，就讀設計科的零基礎跳舞新手，去年加入中華職棒樂天桃猿啦啦隊暴紅，僅僅一年多時間，就成為場上的魅力「嬌點」，年曆、寫真書熱賣，IG粉絲迅速突破百萬，躍上時尚走秀舞台，還擁有一批死忠「襄民們」跟隨，她近日接受《NOWnews今日新聞》專訪，短時間的交談，就可感受到在她美麗傲人的外形之下，其實暗藏著自律的靈魂和一顆堅強的心。





話題不斷的林襄，在襄民擁戴下，第二本寫真書《與你襄愛》甫推出就秒殺，成為鐵粉人手一本的聖經，在「滿街皆女神、寫真書變印鈔機」的出版風潮下，她的成功其實是兩個處女座工作者結合的成就，擁有名攝影師兼經紀人莉奈的掌鏡，操刀拍攝寫真集，並嚴格把關品質，果然掀起搶購風潮。





▲林襄32E的好身材，讓粉絲相當羨慕。（圖／莉奈文創提供）

林襄笑說和莉奈都有處女座的強迫症個性，工作溝通想法很接近，一起挑選拍攝地點、服裝、妝容都極力達到完美，每根睫毛都要夠翹、根根分明，9年來的深厚情誼，讓她們擁有對彼此的信任，最後從上千張美照裡一一精挑細選，若眼神失焦、姿勢重複，品質不好寧願割捨，才能造就純欲女神林襄的誕生。





被問到能接受最大拍攝尺度為何？林襄的答案讓人憐惜，當過外拍模特兒多年，坦言對展露身體拍攝性感寫真「有點麻木了」，從專業角度出發，願意為呈現完美作品，全心將最私密的自己都交給攝影師。家人都很開明，媽媽從小就覺得她身材好，很適合拍攝內衣型錄或當模特兒，還會在群組討論哪一個鏡頭最好看，甚至把她的美照設成手機屏幕畫面，全然支持女兒。





▲為了作品完美，林襄寫真書忍痛刪掉5個造型。（圖／莉奈文創提供）

女生愛美是天性，正值青春年華，擁有火辣性感身材，何必躲藏起來，林襄近日被捕捉到在球場應援走光的畫面，不慎露出內在美，影片在網路上瘋傳，她親自到球迷頻道留言，客氣請對方下架影片，意外圈了一波粉。





其實，林襄並不介意球迷口中的「黑歷史」，被挖出7年前舊照被批評差很大，她侃侃大方地說，「以前的我也是我，不會排斥，不能算黑歷史啦，最大差別是牙齒，整完牙矯正後精緻很多，做陶瓷貼片更升級，牙齒變白了，微笑曲線零死角」，整個人外貌從潑辣外放式的性感，慢慢轉變成馬尾清純的氣質型正妹，160公分、44公斤，加上32E的豐滿胸圍，平日多得靠按摩、穿著睡眠內衣，穩定完美胸型，在追求美的路上絲毫不能鬆懈，現在的她很喜歡自己的模樣，尤其是眼睛的臥蠶常被稱讚漂亮，感覺很有人緣。





▲林襄穿著粉綠色比基尼，清新又可愛。（圖／莉奈文創提供）

林襄不吝於分享變美的祕訣，除了基本的做臉清潔、雷射保養，也為了性感嘟嘟唇嘗試在唇珠上注射玻尿酸，她笑說每半年要打一次，但因為要有修復腫脹期，不可能頻繁施作，目前只做過2次，忍不住哀怨地說「打嘴巴超級痛，痛到我有點不敢再打」。





在年輕正妹不斷加入啦啦隊，感受到後浪的威脅，球迷不斷放大鏡頭拍攝下，多一點贅肉都無所遁逃，年僅24歲的林襄，坦言會有危機感，對維持身材非常自律，除了戒除炸物、消夜，盡量吃原形食物、健康餐盒之外，每周固定練舞、在球場上盡情揮灑汗水之外，至少一次重訓健身、以棒式動作、抬腿勤練臀部、核心肌群，「身形要纖細還要有肌肉，線條才會好看，不是單純瘦，瘦還是有脂肪的話，還是會有泡芙感」。





▲林襄寫真書展露居家私密場景，宛如老公視角。（圖／莉奈文創提供）

晉升啦啦隊女神後，林襄有男粉支持，更意外吸引女粉喜愛，個性親民的她會盡量閱讀私訊、回答問題，與粉絲互動，「被同性喜歡當然是覺得很開心，甚至有女粉絲祕我說看了寫真書，會很有動力維持身材，讓我非常感動」，尤其有正妹粉絲瘋狂私訊，當作朋友在聊天，參考她的日常穿搭買衣服，在見面會時索討擁抱，讓她印象深刻。





當然，有收穫亦有代價，討論度高了自然也有負面評論，在高度物化女性的社會裡，展現傲人身材，似乎被戴上「賣弄風情」的枷鎖，林襄一路走來也看開了，「酸民一定會有，保持平常心面對」，她對於網友留言一向心態樂觀，雖然以前會難過，可能會生氣3天，現在心理素質越來越好，只要3分鐘就不會在意，偶爾也會幽默反擊，太過分的言論寧可刪除封鎖，不必跟自己過不去。





▲林襄被女粉風狂私訊，不但沒生氣，還很認真回覆。（圖／莉奈文創提供）

以往擔任直播主都在宅在家裡，加入啦啦隊後，經常跟別人互動，出席一些球迷見面，林襄說，處女座天性較悲觀，比較沒有自信，加入啦啦隊後生活最大的改變，是變得活潑開朗了，會積極爭取表現機會，平時休息時也會找老師練舞，「我改變最多的是自信心，以前是個悲觀、沒有自信到不行的人，直到寫真書賣得不錯，受到大家的鼓勵，才有自信迎接更大的挑戰」、「啦啦隊是我人生中很大的一個轉折，整個人都正向起來，加入啦啦隊真的很棒！」





她透露自己的座右銘是「莫忘初衷，隨時轉念」，遇到事與願違、工作不順利時，就會轉換念頭，告訴自己沒關係，保持正能量，把這些挫折當作一次經驗、一種養分，下次做好就好，不要被負面情緒拖垮。





▲林襄是樂天女孩人氣成員，IG粉絲超過107萬。（圖／林襄臉書）

在競技場上選手拚命取勝，啦啦隊女孩們也不遑多讓，面對網友對外型、舞技的嚴格評論，都像迎面飛球，要站得穩、接得好，才不會被擊垮。儘管加入啦啦隊才1年半，林襄如火箭升空般快速暴紅，心裡最感謝的還是襄民們的支持，「粉絲是我的後盾，謝謝你們給我勇氣，在這麼多的人群中發現我的好，我會繼續挑戰更多事，讓大家看到不同面向的我，做出更多好作品」，對於眾多粉絲敲碗發EP、拍戲或參加《全明星運動會》，林襄也來者不拒，「如果有這個機會、時間許可的話，很想去挑戰看看！」



