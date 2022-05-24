三峽9旬翁護妻心切！疑看護下毒 半夜持刀理論揮砍釀2傷
今（24）日凌晨1時許，新北市三峽區一名92歲陳姓老翁，因懷疑印尼籍看護在他妻子的飯菜內下毒，與對方爆發激烈衝突，陳翁一氣之下，手持菜刀攻擊看護，將對方臉部劃傷濺血，陳翁則跌倒撞到頭部流血，家人緊急報案，警消到場後，將2人送醫救治，詳細狀況有待警方調查釐清。
據了解，陳翁妻子患有慢性病，平日由43歲的印尼籍看護照顧，但陳翁卻懷疑看護長期在妻子飯菜內下毒，彼此間有嫌隙，沒想到24日凌晨，陳翁竟持菜刀，闖進看護房間，雙方因此爆發激烈衝突，陳翁還持刀攻擊對方的頭部及臉部，過程中因拉扯，陳翁的頭部也因被撞到而流血。
警消獲報到場後，看見兩人傷痕累累，經救護人員包紮止血後，送往恩主公醫院進行治療，針對整體案件，警方後續在現場進行採證，全案將朝殺人未遂罪嫌偵辦。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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