從稿圖化作現實，Skoda Afriq概念車向達卡拉力賽致敬!

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Skoda Afriq是設計學校學生的第八款概念車作品，之所以讀音與African相似是為了與達卡拉力賽的區域產生連結，這部車共耗費4個月2,000個小時才將市售版Kamiq改造成現在的拉力賽車版本，在外觀上引擎蓋裝配有額外的LED探照燈，並在保桿下方安裝額外的導流翼；車側則將原本的輪拱更為擴大，車門則從原本的四門改為雙門樣式，輪胎採用的是16吋Dotz 4×4越野專用胎；車尾則導入有Fabia Rally2 Evo的大型尾翼，最後再以白、綠、黑色色塊作為車身彩繪讓整體更趨近賽車感受。
車艙內部將所有的舒適配備與不必要的飾板通通拔除，換上了賽車方向盤、桶型座椅、六點式安全帶、防滾籠等拉力賽車常見的配備，另外駕駛座前方還配置有一台小型攝影機來記錄駕駛的一舉一動，以便將即時畫面分享到社團與車迷們同樂，另外後車廂則擺放了一組滅火器與備胎，最特別的是原本的後座被拆除後裝配了一台可從空氣擷取水分的飲水機，因此駕駛無須擔心車輛在廣大的沙漠中找不到水源的問題。
動力部分直接移植了Octavia的2.0升TSI渦輪增壓引擎，最大輸出為188匹馬力，扭力峰值為320 Nm，搭配的依舊是7速DSG雙離合器變速箱，雖然用的不是Octavia RS那顆可輸出245匹馬力的2.0升引擎有些可惜，不過團隊仍希望能讓這部車能有貼近拉力賽車的操駕性能，因此順勢也將Octavia身上那組AWD四輪傳動系統給搬了過來。不過一如傳統，這輛Skoda Afriq並無量產計畫，但若有Kamiq想把愛車改的更為兇悍，或許這輛概念賽車可作為改裝參考。