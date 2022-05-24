COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Porsche在歐洲推出Taycan GTS Hockenheimring Edition特仕車

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-05-24 08:25:20

Porsche推出一款Taycan GTS Hockenheimring Edition來慶祝Hockenheimring賽道90周年，這款特仕車不僅有專屬配色與特殊彩貼加持，還可獲得參觀位於賽道內Porsche Experience Center的機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
位於德國的Hockenheimring賽道在歐洲頗負盛名，自1932年啟用至今正好屆滿90周年，在賽道內設有體驗中心的Porsche為了紀念這個時刻，特別以Taycan GTS為基礎推出一款名為Hockenheimring Edition的特仕車，這款車並沒有特別的外觀套件或配備加持，不過卻擁有獨一無二的Stone Grey車身配色，B柱上也貼有專屬的Hockenheimring Edition銘牌以凸顯與眾不同之身分。

內裝則透過Porsche Exclusive Manufaktur客製化服務部門重新調配，導入了深黑色皮革與Island Green對比縫線，內飾板則選用Paldao開孔木材質點綴出更高級的視覺質感，另外中央鞍座皮革同樣印有Hockenheimring Edition字樣，車門打開時的投射照地燈也會映射出90周年的紀念圖樣；動力部分並無調整，依舊是採用可輸出590匹馬力的雙電動馬達系統，電池容量為93.4 kWh，0-100 km/h為3.5秒，不過為了區分產品的差異性，氣壓懸吊的軟硬度以及煞車力道還是做了些許強化動作。

購買這部特仕車之買家還可獲得參觀位於賽道內Porsche Experience Center的機會，而且在每個月的賽道體驗活動中也能享有專屬的停車優惠，只不過這部Taycan GTS Hockenheimring Edition將僅限德國地區與部分的歐洲市場販售。

從稿圖化作現實，Skoda Afriq概念車向達卡拉力賽致敬!

Suzuki發表回收鋰電池轉為太陽能路燈蓄電技術

BMW 8 系列 Gran Coupé 四門轎跑 529 萬起展開預售

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀