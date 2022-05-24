Porsche在歐洲推出Taycan GTS Hockenheimring Edition特仕車

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位於德國的Hockenheimring賽道在歐洲頗負盛名，自1932年啟用至今正好屆滿90周年，在賽道內設有體驗中心的Porsche為了紀念這個時刻，特別以Taycan GTS為基礎推出一款名為Hockenheimring Edition的特仕車，這款車並沒有特別的外觀套件或配備加持，不過卻擁有獨一無二的Stone Grey車身配色，B柱上也貼有專屬的Hockenheimring Edition銘牌以凸顯與眾不同之身分。
內裝則透過Porsche Exclusive Manufaktur客製化服務部門重新調配，導入了深黑色皮革與Island Green對比縫線，內飾板則選用Paldao開孔木材質點綴出更高級的視覺質感，另外中央鞍座皮革同樣印有Hockenheimring Edition字樣，車門打開時的投射照地燈也會映射出90周年的紀念圖樣；動力部分並無調整，依舊是採用可輸出590匹馬力的雙電動馬達系統，電池容量為93.4 kWh，0-100 km/h為3.5秒，不過為了區分產品的差異性，氣壓懸吊的軟硬度以及煞車力道還是做了些許強化動作。
購買這部特仕車之買家還可獲得參觀位於賽道內Porsche Experience Center的機會，而且在每個月的賽道體驗活動中也能享有專屬的停車優惠，只不過這部Taycan GTS Hockenheimring Edition將僅限德國地區與部分的歐洲市場販售。