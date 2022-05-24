憂成認知作戰中心 民眾黨團：NCC人事同意權不進場投票
立法院院會今（24）日將處理國家傳播通訊委員會（NCC）委員的人事同意權案，台灣民眾黨立委蔡壁如質疑委員被提名人王正嘉的專長為網路言論與《刑法》，擔憂NCC成為認知作戰中心，民眾黨團將不會進場投票。
民眾黨立院黨團今日舉行「印太經濟架構IPEF未納入台灣 台美關係堅若磐石 不敵政治現實」記者會，會後媒體詢問立院今日對監察院副院長被提名人李鴻鈞、NCC委員提名人進行投票，黨團的態度為何？
民眾黨團總召邱臣遠表示，李鴻鈞有5屆立委資歷，也有公共工程的專業背景，尤其是台鐵太魯閣列車意外之後凸顯《政府採購法》與公共工程的弊端，經黨團決議將會進場投票。邱臣遠強調，民眾黨的立場是廢考監，但是要透過修憲程序進行，廢考監之前還是會執行立委的相關權利。
蔡壁如表示，從鏡電視的內部管理問題到華視一個月內出包8次，但是NCC卻好像永遠都看不到，這次NCC提的3名委員有產業經濟的、政務官升上來，也有專長為網路言論，未來NCC的工作重點是要成為言論審查、認知作戰指揮中心嗎？行政院要成立的數位發展部與NCC功能部分重疊，在分工還沒講清楚前就忙著找人，是想成為橡皮圖章嗎？因此黨團會議結論不會進場對NCC人事權投票。