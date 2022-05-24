名家論壇》蕭徐行／台灣無緣IPEF　國際地位邊緣化

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也許正如美國智庫專家所言，「印太經濟架構」草創初期猶待印度太平洋地區諸多國家參與捧場，美國如果一開始就把台灣放進來，容易造成這個新架構具有濃厚的「反中」意義，屆時許多與中國保持密切經貿互動的國家擔心將被迫在中美「選邊站」，而裹足不前。尤其，「印太經濟架構」有著濃濃的「冷戰2.0」的政治意涵，除了目前所知的相關議題都與國家安全與國家利益有著密切敏感性，如今又要在日美澳印的「四方會談」中宣布，那麼政治同盟的意味不言可喻；否則在早前華府舉辦的美國東協高峰會，就不見在閉會的共同聲明中宣布東協加入「印太經濟架構」，可見得除了早被綑綁一起的日韓外，其他東南亞國家對於加入後可能引發的中美對立猶豫不決。
美台政府一直強調共同「抗中保台」對於維持世界和平的重要性；然而在俄烏戰爭仍然僵持難了之際，即使外界不斷的有擔心中國趁機在台海無故生事的疑慮時，卻在保台的動作上，令人感覺美國顯然無心無力。這兩個月來，美國對於台灣的許多動作總讓人覺得口惠居多，甚至不定期踩踩剎車。首先，美國CDC調高台灣的旅遊風險為第三級的「高風險國家」之一，雖然在台灣新冠病毒確診人數增加許多，相對其他狀況嚴重的國家仍尚屬輕微，美國卻仍然調升台灣的風險等級。其次，對於台灣出席WHA擔任觀察員，雖然，在美國的帶領下，世界七大國家都表態歡迎台灣能出席WHA活動，甚至於美國總統拜登也在参眾兩院支持台灣出席WHA的決議文上簽了字，然而，卻沒有見到美國在遊說各國支持台灣加入WHA上有任何具體作為，更別提帶頭提案支持台灣加入WHA了。此外，美國在對台軍售上面態度多所反覆，更使得外界始終質疑美國保台的承諾。
顯然的，美國對於台灣的防衛槓桿「Defense Leverage」是著眼於如何壓制中國挑戰美國的全球霸業，並非為了保障台灣的和平，維持人民的安全。如果美國真的要避免台灣在國際經濟舞台上被邊緣化，只要權力促使CPTPP成員國全力護航台灣，甚至讓台灣超車中國的申請進度即可；可惜即使我們已經通過萊豬進口的提案，不僅沒有換得有意義的雙邊經濟對談與經貿協定，遑論對於台灣走入國際經貿社會有極大幫助的TIFA或是台美經濟貿易協定，美國政府常常只是強調「美國正在尋求深化與台灣經濟夥伴關係」，就一語帶過。美國顯然玩著是兩岸之間的權力槓桿，讓兩岸之間坐著蹺蹺板忽高忽上，藉著這樣的上下擺盪困住中國東進太平洋。
「印太經濟架構」是由美國主導爭取亞太盟邦認同，建立四大經貿支柱，這四大支柱包括公平而有彈性的貿易、具有韌性的供應鏈、推動基礎建設、乾淨能源與減碳，以及整合租稅與反貪腐。成為具有競爭力的「準政治同盟」，並希望藉此能與中國大陸供應鏈抗衡。這樣一個充滿新冷戰意味的組織，都由白宮國家安全顧問出面正式否認台灣加入，白宮這樣官方的打臉，無疑斷絕了台灣藉由這個架構參與國際事務的大好機會。美國顯然並不適把台灣當作同盟夥伴對待，這是地緣政治下台灣的悲哀。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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