家戶拜訪被當病毒？參選人老將新秀出招　深入前線搏認同

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民眾黨西屯區市議員參選人張仲翹說，某天他拜訪一位里長時，聽到有處大樓住戶確診，想請環保局來清消，但環保局排不出人手。他靈機一動說「我來試試看」，從此開啟逐樓清消旅程。
他以資源較少的老舊大樓優先，先搭電梯到頂樓，再逐層噴灑，上星期五一天走了357層樓，等於3棟101大樓。北屯區市議員參選人邱于珊最先響應，一套清消工具2、30公斤重，個子嬌小的她照樣揹上身，接著大里區立德里長江和樹、歌手轉換跑道的葉諾帆、南屯的洪鑫任都加入清消行列。
他說這種深耕基層的方式，有時一整天遇不到一個選民，卻能看清一般人生活的樣貌、了解社區潛藏的大小問題，例如有些樓梯間嚴重堆積雜物，他連通過都難，更別說清消；還有些地下室沒接污水管，沼氣嚴重、衛生條件不佳，進去幾分鐘就被蚊子叮了滿身包。
有些社區不願讓政治人物進入，他也不勉強。張仲翹說，他會在服務結束後，將所見所聞和社區主委、里長分享，提出改善建議，了解地方需求的同時，也讓里長和社區幹部知道自己的想法、個人特質，「比陌生拜訪更有意義」。
國民黨台中市議員羅廷瑋則是透過送藥到家，對需要幫助的選民送暖。羅廷瑋說，日前有民眾來電服務處請託，指有一家人確診，視訊問診後沒親朋好友可以幫忙領藥，服務處憑當事人健保卡圖片進行批價領藥、放到家戶門口，順利完成任務。
除了到選區裡的中山附醫領藥，團隊成員甚至到中藥行幫民眾抓藥。幫里內民眾送過2次藥的台中市南區福順里里長參選人鄭正叡說，這類服務最近有增加趨勢，雖然有人提醒自己接近確診環境會有風險，但看到民眾得到援助時壓力得以釋放、激動到流淚，就覺得做的事很有意義。
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