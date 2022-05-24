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家戶拜訪被當病毒？參選人老將新秀出招　深入前線搏認同

▲台中市南區福順里里長參選人鄭正叡，到中藥行幫確診民眾抓藥。（圖／台中市議員羅廷瑋提供，2022.05.24）
▲台中市南區福順里里長參選人鄭正叡，到中藥行幫確診民眾抓藥。（圖／台中市議員羅廷瑋提供，2022.05.24）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-24 11:37:482022-05-24 11:50:39

疫溫升溫下，許多人視到處跑透透的參選人如瘟疫傳播者，更別談願意近距離接觸，導致新人難在選民心中留下深刻印象，台中幾位民眾黨市議員參選人發起義務幫大樓消毒行動，雖然一天就爬滿3座101大樓的高度、經常累到鐵腿，收到的回饋也不少。國民黨現任議員羅廷瑋服務處則執行「幫民眾領藥服務」，由想選里長的團隊成員親自送物資到選民家門口。

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距九合一選舉僅6個月又一天，但在疫情威脅下，選民自動拉大社交距離、不願參與大型造勢或政治活動，新人只能主打空戰，卻不容易評估成效。民眾黨多位台中市議員投入為大樓清消行動，親自為社區服務、走遍每個樓層。

▲張仲翹積極清消樓梯間，最高紀錄一天走了357層樓。（圖／張仲翹臉書，2022.05.24）
▲張仲翹積極清消樓梯間，最高紀錄一天走了357層樓。（圖／張仲翹臉書，2022.05.24）
民眾黨西屯區市議員參選人張仲翹說，某天他拜訪一位里長時，聽到有處大樓住戶確診，想請環保局來清消，但環保局排不出人手。他靈機一動說「我來試試看」，從此開啟逐樓清消旅程。

他以資源較少的老舊大樓優先，先搭電梯到頂樓，再逐層噴灑，上星期五一天走了357層樓，等於3棟101大樓。北屯區市議員參選人邱于珊最先響應，一套清消工具2、30公斤重，個子嬌小的她照樣揹上身，接著大里區立德里長江和樹、歌手轉換跑道的葉諾帆、南屯的洪鑫任都加入清消行列。

他說這種深耕基層的方式，有時一整天遇不到一個選民，卻能看清一般人生活的樣貌、了解社區潛藏的大小問題，例如有些樓梯間嚴重堆積雜物，他連通過都難，更別說清消；還有些地下室沒接污水管，沼氣嚴重、衛生條件不佳，進去幾分鐘就被蚊子叮了滿身包。

有些社區不願讓政治人物進入，他也不勉強。張仲翹說，他會在服務結束後，將所見所聞和社區主委、里長分享，提出改善建議，了解地方需求的同時，也讓里長和社區幹部知道自己的想法、個人特質，「比陌生拜訪更有意義」。

▲歌手轉換跑道從政的葉諾帆，在台中太平地區為民眾家戶清消。（圖／葉諾帆臉書，2022.05.24）
▲歌手轉換跑道從政的葉諾帆，在台中太平地區為民眾家戶清消。（圖／葉諾帆臉書，2022.05.24）
國民黨台中市議員羅廷瑋則是透過送藥到家，對需要幫助的選民送暖。羅廷瑋說，日前有民眾來電服務處請託，指有一家人確診，視訊問診後沒親朋好友可以幫忙領藥，服務處憑當事人健保卡圖片進行批價領藥、放到家戶門口，順利完成任務。

除了到選區裡的中山附醫領藥，團隊成員甚至到中藥行幫民眾抓藥。幫里內民眾送過2次藥的台中市南區福順里里長參選人鄭正叡說，這類服務最近有增加趨勢，雖然有人提醒自己接近確診環境會有風險，但看到民眾得到援助時壓力得以釋放、激動到流淚，就覺得做的事很有意義。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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