時間管理大師？他「社交距離APP」接觸26小時 網揭原因
台灣本土疫情持續延燒，確診人數不段攀升的情況下，許多民眾都會透過「社交距離APP」來確認是否有重疊足跡，不過卻有網友分享，自己的手機竟顯示，某日和確診者接觸了「26小時」以上，將結果上傳後也引起其餘網友一陣討論。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示「一天也才24小時怎麼接觸26小時的…」接著附上社交距離APP截圖可見，他在5月15日時，接觸確診者時間顯示長達26小時32分鐘，他表示，自己有2隻手機，第1隻手機已通報確診，所以每日才會顯示接觸這麼長的時間，但仍對系統出現接觸26小時感到不解。
貼文一出引發熱議，許多網友紛紛留言調侃「26小時XD真羨慕，一天有這麼多時間可以用」、「你是時間管理大師吧」、「老天爺多給你2個小時又32分鐘，平常要好好運用啊」、「你是進到哪個多重平行宇宙嗎？」
此外，也有人專業解答「超過24小時合理阿，它應該是以你接觸的每一人的時間加總，萬一你密切接觸6個確診都8個小時，說不定有 48小時」、「同天有同時接觸兩個確診者，時間重複計算了」、「開發團隊裡面的人說過，這程式的確會『累加』，所以是正常的喔」、「代表接觸多人，累加計算」。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。