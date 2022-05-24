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直播／預約兒童BNT秒殺！明起陸續開打　陳時中最新說明

▲最新疫情相關情況，將在下午2點由指揮中心說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您一同掌握。（圖／指揮中心）
▲最新疫情相關情況，將在下午2點由指揮中心說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您一同掌握。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-24 14:00:00

國內近期發生多起兒童重症死亡通報，今年累積已經有14例兒童重症，不少家長想讓孩童打疫苗防疫，日前疫情指揮中心表示，今（24）日先配發一批40萬劑到各地方政府衛生局，依據各縣市規劃在25日後陸續開打。

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據了解，國內目前開放兒童可使用疫苗有兩種，分別是5到11歲可打的半劑量莫德納以及5~11歲可打的兒童劑型輝瑞／BNT疫苗，其中莫德納使用成人劑型減半施打，已經開放接種，輝瑞兒童疫苗首批77.76萬劑則於16日抵台。

今早北市府開放第13期疫苗預約系統，提供7232劑兒童BNT疫苗，沒想到15分鐘內就預約完畢；是否會加開兒童BNT疫苗的預約量，北市府表示，將進行進一步討論。

最新疫情相關情況，將在下午2點由指揮中心說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您一同掌握。（編輯：孫唯容）


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

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