美女參選人苦求增肉秘方 友怨：我們吸空氣喝水都會胖
選戰開打，有的人因作息混亂三餐不定時腫一圈，也有人忙到狂掉肉。台中市兩位美女市議員參選人廖芝晏、林京玲，這兩天不約而同因「瘦了5公斤」，在臉書徵求增肉祕方，看得其他人好生羨慕，感慨她們麗質天生，自己卻「吸空氣喝水都會胖」。立委莊競程也留言，打趣需要「不再變壯」的秘方。
廖芝晏剛以青年加權20%的優勢，通過民進黨台中豐原后里區市議員初選，打扮素淨如大學生的她，其實已33歲，且是3個孩子的媽！昨天她在臉書訴苦，表示3個月選戰打下來，即使每天吃4餐，體重仍從45公斤掉到40公斤。她說自己不能再瘦下去了，希望好朋友們提供加體重秘方。
廖芝晏的貼文引起很多朋友「怨恨留言」，有人反串說「本人已檢舉」，台中市議員周永鴻問：「怎麼覺得像炫耀文？」廖芝晏甜回：「學長可以徵求變醜的方式！因為長太帥造成困擾」。立委莊競程也則說「跟你交換，我需要『不再變壯』的秘方。」
有「最美里長」稱號的無黨籍中西區市議員參選人林京玲，今早也在臉書貼文指「量體重嚇一跳！這兩個多月已經掉了5公斤，不能再瘦下去了啦～徵求增重秘方」。擔任西區公民里長的她說，投入選戰2個多月來，「每天做選民服務、幫確診者拿藥、半夜想文案、空檔去拜票，蠟燭好多頭燒，經常被誤會是不是大學剛畢業就參選，其實我已經31歲囉～」
林京玲的發文也很像炫燿文，大家還是熱心幫她想點子增重，有人建議「宵夜吃泡麵+蛋」、「睡前喝鮮奶+蛋糕」、「多吃澱粉製品&垃圾食物」，還有人感慨「增胖真的靠天份，我們吸空氣喝水都會胖」。