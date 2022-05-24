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防疫民調拿第三　陳其邁：不在意防疫過程民調

▲高雄市長陳其邁防疫表現居六都第三，他表示並不在意防疫的過程裡面所謂的這種民調。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁防疫表現居六都第三，他表示並不在意防疫的過程裡面所謂的這種民調。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-05-24 13:08:48

台灣民意基金會公布六都市長防疫表現民調，新北市長侯友宜36.3%拿下第一、台北市長柯文哲27.5%取得第二，至於高雄市長陳其邁則以些微差距26.9%居第三，陳其邁則說，現在就是把工作能夠落實，把他做好，這個是他的工作，並不在意防疫的過程裡面所謂的這種民調。

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高雄市長陳其邁今日指出，觀察疫情要看兩個指標，一個是流行的趨勢，另外一個就是在流行疫情過程中的重症跟死亡的比例，而不是一個點來看，現在在做的就是盡量要把確診曲線的斜率壓低，讓它慢慢的上來、慢慢的下去，不會超過醫療量能能夠負擔的比例。

▲高雄市長陳其邁認為，現在在做的就是盡量把確診曲線的斜率盡量壓低，讓它慢慢的上來、慢慢的下去，不會超過醫療量能能夠負擔的比例。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁認為，現在在做的就是盡量把確診曲線的斜率盡量壓低，讓它慢慢的上來、慢慢的下去，不會超過醫療量能能夠負擔的比例。（圖／高雄市政府提供）
目前以北部地區來看，確診數占他總人口數大概在8%到10%，那高雄是3%左右，在社區裡面確診數多，那相對來講，集體的免疫相對來講就會比較高，那再加上疫苗的施打，這樣在疾病的傳播中後期就會比較緩和，所以確診曲線上升的這個斜率就不會那麼高。

陳其邁說，早期治療、分級醫療是高雄在預防重症跟死亡最重要的一個部分，基層診所一站式的服務，從篩檢、領藥、治療，然後再進行居家照護，把輕症的病人能夠盡量的由基層醫療的量能來負擔，這樣才不會造成醫療體系的崩盤；而現在高雄的專責病床已經從1884床，到昨天是1921床，到5月27日就會達到2200床。

他指出，高雄在看醫療量能準備的時候，不會只有看高雄市，還要顧鄰居屏東、台東還有澎湖離島，這個是一個區域聯防，高雄可以照顧更多的人的時候，所以每次和高屏指揮中心在看的時候，都把屏東加高雄再加澎湖這樣一起看。

對於台灣民意基金會公布六都市長防疫表現民調，高雄市長陳其邁拿下第三名，被認為防疫成績亮眼，陳其邁則說，現在就是把工作能夠落實，把他做好，這個是他的工作，並不在意防疫的過程裡面所謂的這種民調，能夠把市民每一個生命都把它做到最好的照顧跟保護，這個是他的工作。

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根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

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