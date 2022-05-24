防疫民調拿第三　陳其邁：不在意防疫過程民調

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前以北部地區來看，確診數占他總人口數大概在8%到10%，那高雄是3%左右，在社區裡面確診數多，那相對來講，集體的免疫相對來講就會比較高，那再加上疫苗的施打，這樣在疾病的傳播中後期就會比較緩和，所以確診曲線上升的這個斜率就不會那麼高。
陳其邁說，早期治療、分級醫療是高雄在預防重症跟死亡最重要的一個部分，基層診所一站式的服務，從篩檢、領藥、治療，然後再進行居家照護，把輕症的病人能夠盡量的由基層醫療的量能來負擔，這樣才不會造成醫療體系的崩盤；而現在高雄的專責病床已經從1884床，到昨天是1921床，到5月27日就會達到2200床。
他指出，高雄在看醫療量能準備的時候，不會只有看高雄市，還要顧鄰居屏東、台東還有澎湖離島，這個是一個區域聯防，高雄可以照顧更多的人的時候，所以每次和高屏指揮中心在看的時候，都把屏東加高雄再加澎湖這樣一起看。
對於台灣民意基金會公布六都市長防疫表現民調，高雄市長陳其邁拿下第三名，被認為防疫成績亮眼，陳其邁則說，現在就是把工作能夠落實，把他做好，這個是他的工作，並不在意防疫的過程裡面所謂的這種民調，能夠把市民每一個生命都把它做到最好的照顧跟保護，這個是他的工作。