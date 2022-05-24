快訊／本土+82363例！死亡+42例　境外+72例

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指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為25例男性、17例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、39例具慢性病史、16例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月1日至5月21日，死亡日期介於5月13日至5月22日。
指揮中心說明，今日新增72例境外移入個案中，44例男性，28例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國7例、法國2例、調查中63例。入境日介於今年5月22日至5月23日。
指揮中心統計，截至目前國內累計10,453,240例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,987,906例排除)，其中1,469,019例確診，分別為12,631例境外移入、1,456,334例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,478例COVID-19死亡病例，其中1,463例本土，個案居住縣市分布為新北市656例、臺北市454例、基隆市75例、桃園市42例、臺中市40例、彰化縣33例、高雄市29例、花蓮縣26例、屏東縣18例、新竹縣17例、臺南市16例、臺東縣12例、雲林縣11例、宜蘭縣9例、嘉義縣7例、苗栗縣及南投縣各6例、嘉義市3例、金門縣2例、新竹市1例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。