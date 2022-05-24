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快訊／本土+82363例！死亡+42例　境外+72例

▲24日新增82363例本土個案。（圖／指揮中心）
▲24日新增82363例本土個案。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-05-24 14:08:112022-05-24 14:09:37

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增82,435例COVID-19確定病例，分別為82,363例本土個案及72例境外移入(39例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增42例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之82,363例本土病例，39,116例男性，43,212例女性，35例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(16,609例)，桃園市(10,532例)，高雄市(9,437例)，臺中市(8,989例)，臺北市(8,566例)，臺南市(5,593例)，彰化縣(4,120例)，屏東縣(2,670例)，新竹縣(2,186例)，宜蘭縣(2,128例)，基隆市(1,897例)，苗栗縣(1,630例)，新竹市(1,583例)，南投縣(1,243例)，雲林縣(1,216例)，花蓮縣(1,211例)，臺東縣(911例)，嘉義縣(890例)，嘉義市(585例)，澎湖縣(210例)，金門縣(119例)，連江縣(38例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為25例男性、17例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、39例具慢性病史、16例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月1日至5月21日，死亡日期介於5月13日至5月22日。

指揮中心說明，今日新增72例境外移入個案中，44例男性，28例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國7例、法國2例、調查中63例。入境日介於今年5月22日至5月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計10,453,240例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,987,906例排除)，其中1,469,019例確診，分別為12,631例境外移入、1,456,334例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,478例COVID-19死亡病例，其中1,463例本土，個案居住縣市分布為新北市656例、臺北市454例、基隆市75例、桃園市42例、臺中市40例、彰化縣33例、高雄市29例、花蓮縣26例、屏東縣18例、新竹縣17例、臺南市16例、臺東縣12例、雲林縣11例、宜蘭縣9例、嘉義縣7例、苗栗縣及南投縣各6例、嘉義市3例、金門縣2例、新竹市1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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