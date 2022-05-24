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推廣在地親子共遊！新住民舊城探索手作班曝

▲新住民親子舊城探索手作班大合照。（圖／中區戶政事務所提供）
▲新住民親子舊城探索手作班大合照。（圖／中區戶政事務所提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-05-24 14:16:29

近年來政府積極協助新住民融入在地社群，台中市中區戶政事務所日前辦理了三天的「111年度新住民親子舊城探索手作班」，邀請新住民家庭共23人參加，課程特色安排中區文化導覽，透過路上觀察探索舊城中區，並規劃舊城小物DIY、地方特色美食手作等親子共同體驗項目，希望能透過導覽提升對在地文化認同，及手作過程增加默契合作及家庭幸福和樂感。 

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中區戶政事務所林淑美主任表示，今年課程規劃以家庭親子共學共遊方式，內容相當豐富多元，除了有性別平等、婚姻家庭、衛生保健、基礎防身術及居家消防安全與緊急救護等實用的生活常識課程，並安排在地文化導覽；另外，還特別邀請新住民新二代青年郭于萍 YOUTUBER分享簡易攝影與影片剪輯、數位平台運用技巧，期待參與的學員日後也能用原屬國母語介紹中區，及運用影音紀錄生活點滴、分享在地生活的美好。

民政局游煥堯專員表示，因應內疫情升溫，中區戶政事務所今年特別安排部分課程採戶外導覽方式進行，亦落實學員及工作人員量測額溫、環境定時清消及下載「台灣社交距離」APP等防疫作為，也貼心為學員們準備個人使用的天然酒精清潔液，提供學員們安心的學習環境。

游專員表示，各戶所也將持續辦理新住民相關課程，關懷新住民家庭生活，提供新住民彼此交流的機會，落實對新住民的關懷服務與用心，共創和樂融洽多元文化。

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