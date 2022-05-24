中市污水接管衍生費用　議員：弱勢悲哀

台中市府啟動污水下水道後巷強制接管後，造成許多弱勢民眾與包商衝突、無力負擔工程費困境，議員陳清龍今 (24) 日在議會總質詢，要求水利局設置「污水接管協商平台」，降低民眾與包商衝突，創造一個市府、民眾跟包商都贏局面。

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陳清龍指出，市府自 2019 年下半年，啟動污水下水道後巷強制接管，想要提升接管率，這些需要拆建的民眾，住的都是 30 年以上的老屋，因為他們本來就是弱勢，才會住在舊房子，不料卻變成配合市府接管，要承受接管懲罰。一個接管動不動就要花平均 20 萬，對弱勢家庭是一個很大負擔。

陳清龍說，市府為了執行這個計畫，市府找銀行提供「污水下水道排水設備接管融資專案」，這表面上看起來設想周到，但有許多民眾陳情都說，有錢就不用住在這裡了，跟銀行借錢要設定費外，借錢不用還、不用利息嗎？

陳清龍指出，他要求要設置協商平台，水利局至今沒有動作，工程任由包商漫天開價、喊價，包商比有公權力公務員還大牌，屋子說拆就拆，如果不拆就威嚇民眾，要做就是要拆，而且不能講價、不能商量，顧問公司也一樣，這些人強勢態度比公務人員還強勢。

陳清龍說，接獲民眾陳情說，他們不知道工程費用多少，都是包商說要多少錢，沒錢做，水利局就發公文來要罰錢，最後公文竟然還寫到，如有問題請找包商。

陳清龍不悅說，有這樣的公文？民眾看公文沒辦法找到協商、諮詢管道。污水接管大家都願意做，但是要有一個協商、諮商的平台，一個公正第三方來協調，創造出市府也贏、民眾也贏，包商也能工作、賺錢局面真的有那麼困難嗎？

水利局說，污水下水道接管是成就未來優質水環境的基礎工程，也能大幅改善居家環境並防止病媒蚊滋生；目前用戶接管衍生較高費用的原因，主要在於後巷違建情形嚴重，使拆改建費用相對增加，全國各縣市都有類似狀況。