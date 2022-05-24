個人申請書審系統出問題？教育部：不能只看彙整報表資料

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台大電機資訊學院院長張耀文今（24）日在臉書發文說，有參與二階甄試資料審查的教師反映，教育部的書審系統中有提供考生各項資料（例如多元表現項下的競賽和檢定等）的資訊分項彙整報表，方便審查老師作全體考生整體性的審閱和比較。
原立意良善，但因教育部今年同時允許考生和非新課綱學生（例如重考生）選擇自行上傳PDF檔審查資料的方式，但這些學生在彙整報表的資料就會變成空白。很不幸地，此有缺陷的系統只提醒審閱教師「此檢視模式舊課綱學生因無數據資料，故其欄位皆為空白」。
張耀文說，所有採用自行上傳資料的學生，即使是新課綱的考生也僅有原系統中的修課紀錄，其他項目都是空白，部分學系會幫審閱教師作資料的彙整，並提供彙整後的報表作審查，因此若學系直接從書審系統下載此類資料，會有遺漏部分學生資料之虞，造成審查上很大的不公平。
張耀文建議，教育部應關閉綜整資料的頁面，讓所有學生回到同一起跑點審查，等5、6年後所有人都使用該系統，再啟動該頁面；另，審查系統中幫自行上傳PDF者加註，「本項結果未經教師認證也不知完成時間」，恐影響教授審查，疑似在「整」不使用系統而自行上傳者，但學生PDF檔可能有更豐富的呈現，不該加此警語。
教育部回應，現行大學校院招生是採多管道、多資料參採，並強調重視校內學習表現；其中申請入學第二階段提交備審資料並未改變，僅增加學生得選擇高中3年累積的學習歷程檔案，作為備審資料來源之一。
教育部表示，大學審查時，能依審查需求分別選用學校自行開發、甄選會書審系統或暨大書審系統進行審查；各系統應確實呈現每位考生所提供的每份書審資料，無論是學習歷程檔案或是學生自行上傳PDF檔。其中，暨大書審系統亦是如此，並依審查委員不同的需求提供各類服務功能，如合併PDF檔、彙整表、分項資料報表等等，協助大學教授於審查過程中，加以註記、檢核，協助教授審查每份備審資料時予以輔助，提升評分一致性，此服務功能並未包含評分，亦不能將之替代為學生全部的備審資料，各大學審查委員仍應透過書審系統所呈現的每一份備審資料，詳加評閱後予以評比。
教育部提醒，各大學皆藉由檢視多種類資料，並以多面向綜合評量進行招生選才；若有個別大學或個別校系參加申請入學，但認為備審資料不重要、傾向不以此選才，教育部會評估調減該校系申請入學招生名額比率，以維護申請入學精神。