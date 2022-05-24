解除神隱！呂玉玲：張善政應誠意溝通、別連拜會都突襲
國民黨徵召行政院前院長長張善政參選桃園市長，引發地方反彈，張今（24）日原預計前往桃園市議會拜會，議長邱奕勝卻稱沒約好，最後行程取消。對此，神隱多日的立委呂玉玲今日回應，要拜會卻沒有事前聯繫，不應連拜會都用突襲的。
張善政團隊一早發出採訪通知，安排前往桃園市議會拜訪邱奕勝及藍營民代，但在拜會前15分鐘臨時取消行程，邱奕勝受訪時表示他正在主持會議，會再另尋時間見面暢談，張善政也強調非常謝謝邱奕勝，也希望等他便時再登門拜訪、交換意見。
對此，呂玉玲表示，張善政團隊沒有事先安排，起碼要有基本尊重，要跟當事人聯絡一下，大家都很忙。邱奕勝事前沒有接到電話，他們都是看到媒體報導，她認為不應該是這樣做事。
至於地方整合進度，呂玉玲建議黨主席朱立倫及張善政一定要拿誠意溝通，說服地方民代及選民、支持者，她這幾天也沒有接到任何黨內的電話，她也表示，自己的下一步尚未做出決定。
呂玉玲強調，現階段她的分份就是立委，必須把份內工作做好，目前疫情還是非常嚴重，桃園中小企業很多都快撐不下去、需要協助醫療量能不足及藥品不夠問題，做好地方選民服務，而產業界也受到疫情嚴重影響她也要幫忙紓困，立法院的法案也會持續推動，不會因為選舉而中斷。