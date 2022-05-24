林俊逸確診10天狂罵「篩陰陽」 無限迴圈做同件事超崩潰
林俊逸5月3日快篩陽性確診後，緊急取消所有工作，進入了10+7的養病、隔離生活，他的症狀輕微，沒幾天就恢復元氣。每天關在房間極其無聊的他，除了每天晚上固定在臉書上直播向粉絲報平安，就是無限迴圈的整理房間。在出關之後，為了紀念這特別的經驗，他以詼諧幽默的歌詞，寫了一首長達8分鐘的歌《十天》，紀錄這確診10天的心情。
林俊逸透露這首《十天》是在結束隔離的當天，只花了他1小時的時間就把詞曲寫完，加上編曲、和聲、宅錄、影片上字，前前後後2天就搞定了。他苦笑道：「隔離的時候完全沒有創作靈感跟慾望，一直在倒數計時期待解隔離。一出關就文思泉湧，立刻寫了這首歌。」自認是工作狂的他，因為確診而緊急取消了很多工作，他在歌曲中唱：「被取消的case像變心的女友、男友，只剩最後一個工作在等著我、給我工作，我就乖乖『篩陰陽』」用詼諧不帶髒字的歌詞，道盡他這十天的無奈。
《十天》在23日晚間林俊逸的YouTube頻道和臉書首播之後，同樣也確診的粉絲留言：「只有確診者才懂。」昔日模王大道的好友楊昇達也來留言：「不知道在輕快個什麼勁？」餅乾馮秉軒也說：「我已經被洗腦到腦袋都是這首歌的旋律了。」
※【NOWnews 今日新聞
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