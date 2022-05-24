預言張善政可能被陣前換將？王世堅：畢竟是朱立倫的專長
國民黨主席朱立倫日前突襲式徵召行政院前院長張善政投入桃園市長選戰，引發社會各界議論。而朱立倫昨（24）日下午與張善政一同出席活動時，兩人也再度向外界致歉，不過朱立倫仍信誓旦旦表示，提名張善政已經讓民進黨自亂陣腳，甚至有很多民進黨的前議員跟他說「決定全家投給張善政」。對此民進黨市議員王世堅直呼「這就胡說八道」。
王世堅指出，如果朱立倫提名張善政，就讓民進黨自亂陣腳，「那朱立倫對國民黨就是有功的，那你幹嘛要道歉？國民黨應該把你釘在牆上每天歌頌，不是嗎？」王世堅強調，這就叫做胡說八道，一個黨的主席要做到像朱立倫這個樣子，也還真是不簡單。
「贏的棋博到輸輸去，好好的鱉殺到屎流。」王世堅引用台語諺語形容，桃園本來基本盤就是藍大於綠，且鄭文燦8年任期已到，勢必讓桃園會有空檔造成鐘擺效應，「結果硬是被朱立倫搞垮了！」王世堅直言，這個人從頭到尾，就是「橫柴揭入灶（不講情理、蠻橫作事）」。
王世堅更語帶諷刺，表示有人向他透露，說國民黨現階段是「故意這樣做」，朱立倫故意暫時提名張善政，到時候選前再來換將，「我說對啦也有可能，因為陣前換將是朱立倫的強項。」王世堅說，朱立倫根本就把張善政當作「稻草人」，用草船借箭的方式讓大家先去罵他，最後再來換人，展現他唯一的「朱式強項」。
王世堅更表明，朱立倫說責難一肩扛，「我們一般人做錯事，是責難一肩扛，我覺得他不是，我覺得他是『責，難一肩扛』。」王世堅說，朱立倫只是想展現自己主席的威權，他這幾天也呼籲議員黨員都出來，來講個話讚聲，「所有大魚大肉都被你朱立倫吃光了，你才說你電話通知要來，是幫你擦嘴巴嗎？」