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培育台灣文學人才！新住民申獲梅花卡

▲喬直(左)於文學、翻譯領域卓越表現，與譯者史春波(右)合作詩集翻譯，將臺灣詩人作品以精準又優美的譯文呈現。（圖／移民署提供）
▲喬直(左)於文學、翻譯領域卓越表現，與譯者史春波(右)合作詩集翻譯，將臺灣詩人作品以精準又優美的譯文呈現。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-05-24 14:50:32

喬治∙歐康奈爾(George O'Connell)，中文名為喬直，是一位美國籍詩人、文學教授、翻譯家，以高級專業人才身分於今(111)年申獲外僑永久居留證-梅花卡（Permanent Residency “Plum Blossom” Card），移民署北區事務大隊台北市服務站於今（24）日頒發該卡予喬直教授，感謝他在台講學作育英才，希望日後長居台灣，翻譯與創作更多台灣的文學詩品。

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移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，今年我國積極爭取延攬各國優秀人才，除去年底新修正之外國專業人才延攬及僱用法，進一步鬆綁相關政策，期提供各國優秀人才更多留台貢獻專長之吸引力外，也積極鼓勵符合入出國及移民法第25條對我國有特殊貢獻或為我國所需之高級專業人才申請梅花卡，可不受居留日數的限制，讓如喬直教授一樣優秀的外籍人士可儘快取得永久居留權，留台貢獻。

曾在台灣大學、師範大學、東華大學、文藻外語大學等進行講座的喬直，他的詩富有影像轉化及生命力。例如他「書法」詩中寫道，「長長的裝滿黑夜，這些橡木劈開了，彷彿是被光，它們沿著斧子躍起，閃亮如紙面」。

喬直於文學、翻譯領域卓越表現，與譯者史春波（Diana Shi）女士合作詩集翻譯，將臺灣詩人作品以精準又優美的譯文呈現，推動東西方詩歌藝術交流不遺餘力。他的詩曾獲得美國「亞特蘭大詩刊」國際詩歌大獎等多項榮譽。

當有人問及他，為何會專注在中華詩文的翻譯與創作？喬直說，他是美國芝加哥人，主要生活於美國中、東部，讀大學的時候通過英文翻譯接觸到東方詩歌，詩中的優雅與簡潔之美使他深受震動，宛如自己魂牽夢縈之地，因此決定致力開設現代詩英譯工作坊，並將台灣當代詩人作品介紹給世界。

喬直回憶，民國95年他來到台北講學，一開始以為自己「老外」的身份有特殊友善對待，但後來發現台灣人對講國語的翻譯搭檔史春波也持相同態度，原來這種彬彬有禮的態度在台灣是相當普遍的。台灣民眾擁有表達自由和選舉權，這種對自己生命的自主權，沒有這種自由的人是不會體會這種幸福的，也是他決定留在台灣進行文學創作與翻譯工作之因，並感謝台大現代詩英譯工作坊13位同學，協助參與「徙．台灣當代詩人十三家」詩集的翻譯工作。

▲美國詩人喬直（中）申獲外僑永久居留證梅花卡，感謝他在臺講學作育英才。右為移民署北區事務大隊臺北市服務站視察洪湘鳳，左為專員曾潔如。（圖／移民署提供）
▲美國詩人喬直（中）申獲外僑永久居留證梅花卡，感謝他在臺講學作育英才。右為移民署北區事務大隊臺北市服務站視察洪湘鳳，左為專員曾潔如。（圖／移民署提供）

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