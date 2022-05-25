陳庭妮低調相戀胡宇威多年 自認「樣貌百種的愛」最迷人
陳庭妮與胡宇威愛情長跑多年後，決定攜手步入禮堂，她近來接受影音平台邀約，精選3部自己對於愛情酸甜苦辣澀感受的推薦片單，分享不同階段對於感情的見解，笑說看到完全停不下來，同時跟著故事思索愛情的意義。
初戀總令人難以忘懷，陳庭妮推薦愛情劇《正常人》（Normal People），她認為談初戀時，想要天天跟對方在一起，卻又在意同儕眼光，就如同劇中男女主角渴望彼此，又讓對方一再受傷，但2人早已認定彼此的深情，讓她有感而發：「真真實實的愛情不需要言語來形容，靠肢體接觸和眼神就可以流露出來。」
脫離學生時期的純愛後，人與人之間的感情也變得更加複雜難解，陳庭妮認為愛情的樣貌百百種，愛情之所以迷人，就是因為它沒有固定的形式，也沒有原則，影集《聊天紀錄》（Conversations with Friends）就是如此，故事圍繞在主角們複雜多變的四角關係之間，遊走在友情與愛情的模糊界線，呈現了感情的流動和不同的樣貌。
沉醉在甜蜜愛情裡的陳庭妮，鼓勵大家在感情中遇到挫折也不要氣餒，因此特別推薦了愛情喜劇《娶我吧》（Marry Me），片中珍妮佛羅佩茲不畏心碎勇往直前的作為讓她佩服不已，看著對方就勇氣滿滿：「也許在愛情裡面，我們有時候要勇敢一點，才可以追到你的真愛。」