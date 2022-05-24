2022全球最大ICT實體展　COMPUTEX重磅回歸

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今年開幕典禮邀請到總統蔡英文、經濟部長王美花、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、台北市電腦公會理事長彭双浪等親臨開幕典禮，共同揭開展覽序幕，也一同帶領見證數位新科技展出的轉型應用。
蔡英文致詞時談到，COMPUTEX已有41年的歷史，一路走來與台灣資通訊產業共同成長、茁壯，成為全球高科技產業重要貿易平台，台灣已經建構出高度韌性以及具有競爭力的半導體生態系，包括晶圓代工、IC設計等，台灣要持續發揮國內在高階硬體製造的優勢，把ICT產業的能量導入到更多領域中。
蔡英文進一步說道，台灣今年將成立數位發展部，加速推動國家數位發展，保持優勢，並持續領先世界，期待政府與民間合作之下，台灣科技產業能有「下一個黃金十年」。
經濟部長王美花指出，資通訊產業一路走來經過30、40年成為台灣經濟發展的重要支柱，也因為資通訊產業是台灣非常重要的產業，台灣可以跟國際的大廠做深度的連結，不僅讓這些公司被全世界看見，更讓台灣供應鏈能與國際接軌。
COMPUTEX由外貿協會台北市電腦公會共同主辦。外貿協會董事長黃志芳表示，COMPUTEX 一直以來的使命就是提供全球領先科技交流平台，今年更帶來全新升級、虛實並進的展覽體驗，期待將激發更多技術革新火花，攜手全球科技廠商共同迎向美好未來。