三劑令衍生健身消費糾紛暴增！消基會：政府別再偏袒業者

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家住新竹的民眾李小姐，原本夫妻兩人都是知名健身房的會員，每月要繳交1288元會費，先前李小姐跟先生曾經打過一劑疫苗，但李小姐事後心臟相當不舒服，也取得醫師開立不適合在施打疫苗證明，而先生也基於個人原因不想再打，但政府宣佈三劑令之後，兩人都不能再使用健身房，想請假健身房卻要求必須另付599元手續費，而且暫停會籍的日期也不能回溯到4月22日禁令生效當天，如今每個月的月費還是要扣款。
李小姐氣憤的說，除了會籍暫停有疑慮以外，夫妻兩人還購買了數萬元的課程，如今無法去上課，想退費也要收取手續費，四萬多元的課程只能拿回一萬多元，「這件事情後來有請立委、業者及體育署開協調會，業者就是不願妥協。即便請律師也寄出存證信函，但擺明了就是不怕消費者各別來告，反正也不會形成同樣的判例，除非消費者發起團體訴訟，否則業者吃定了消費者不會為了幾萬元這樣折騰，最後還是消費者吃虧。」
另一位健身房消費者陳先生說，《健身中心定型化契約》第八條第四項明明有規定，「中央流行疫情指揮中心一級開設並發生社區感染時」，消費者可以暫停會籍免繳月費，會籍有效期間順延，但現在體育署或健身房都說，指揮中因沒有明確公告現在處於「社區傳染」或「社區傳播」階段，「明明疫情這麼嚴重，卻說得好像沒發生過一樣！」怎麼解釋都對消費者不利。
消基會秘書長徐則鈺指出，體育署發布的「強化COVID-19疫苗第3劑接種規範」相關Q&A，竟指消費者未打滿疫苗，算是可歸責於消費者的事由終止契約，導致消費者要求解約時，健身房最高可收取6000元的高額手續費，這對消費者來說非常不公平。指揮中心指揮官宣布的政策就算是政府法令，怎麼可以反而歸責於消費者。
消基會董事長黃怡騰強調，健身中心目前也處在一個疫情困境，不希望消費者解約的立場可以理解，但疫情未來會持續多久、禁令會維持到何時，沒有人說得清楚，對消費者來說，不能請假、不能使用還得不斷繳費是不合理的。況且依照現行法令，沒有強制國人必須施打疫苗，代表民眾沒有接種疫苗的義務，且所有目前的疫苗也只通過緊急授權使用，在科學上算是仍有疑慮，不想打疫苗的民眾是合法且有理的，不該承擔不必要的風顯與損失。
黃怡騰呼籲，政府目前可以做的，除了取消三劑令以外，也應該將健身房解約、請假列為「不可歸責於雙方」的事由，讓消費者可以自由的請假、暫停繳費甚至解約，請假也應該回溯到4月22日計算，「政府不該再幫業者為虎作倀了！」