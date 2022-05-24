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防疫醫療量能　盧秀燕向中央拋3點建議

▲新冠疫情持續發燒，市長盧秀燕向中央提出3點建議，盼中央協助。(圖／柳榮俊攝2022.5.24)
▲新冠疫情持續發燒，市長盧秀燕向中央提出3點建議，盼中央協助。(圖／柳榮俊攝2022.5.24)

記者柳榮俊/台中報導

2022-05-24 16:23:30

台中市議會今(24)日進行總質詢，國內新冠疫情持續發燒，議員張滄沂指出，中市現有防疫醫療量能，醫院每天排數百人等做PCR，企業團體外勞需快篩劑，衛生局是否能協助，市長盧秀燕表示，這2年下來市府與中央的抗疫都是採夥伴關係，能解決問題最重要，這次她要向中央提出3點建議，包括普發快篩試劑、平價供應快篩試劑、抗病毒藥物要足夠，盼中央協助。
 

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張滄沂表示，現有的防疫醫療量能，每天醫院排數百人等做PCR，醫院病房是否足夠，工廠裡有外勞確診，為買快篩劑疲於奔命，廠外勞常是一起生活，還是有快篩的需求以利防疫，市府應協助民間防疫。


衛生局長曾梓展指出，目前專責病房還有5成、400多床空床，醫療量能足夠，至於民間企業的快篩劑需自行處理，但目前中央匡列標準已調整，職場確診者須匡列的密切接觸者對象限九宮格，並不必全面快篩。


市長盧秀燕表示，這次她要向中央提出3點建議，第1點建議為普發快篩試劑，蔡英文總統曾公開宣布5月底前會到貨1.2億劑快篩試劑，而台灣有約2300萬人，她呼籲中央每位國民應該公平發放35劑，剩餘快篩試劑再由政府調度。快篩試劑不便宜，不能靠大家捐、靠百姓自己買，立法院先前已三讀通過中央8400億元防疫特別預算，若每人發3劑，僅需動用其中約70億元，她認為這是政府要做的事情，不要讓民眾買貴或買不到，也不要讓大家搶。

 

盧秀燕說，第2點建議為平價供應快篩試劑，她認為快篩試劑價格不應有高有低，這不公平，且1劑快篩試劑甚至比1個便當貴，快篩試劑為人民生存重要戰略物資，應該平價，並由國家掌控價格供應人民，不應讓少數人在防疫期間賺國難財。

 

盧秀燕指出，第3點建議為抗病毒藥物要足夠，民眾對抗病毒藥物及治療需求高，抗病毒藥物須因應適應症及用藥交叉作用由醫師專業開立藥物，她認為應符合症狀進行治療，中央8400億元防疫特別預算也應用在民眾身上，提供足夠的抗病毒藥物。

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