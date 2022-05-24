防疫醫療量能　盧秀燕向中央拋3點建議

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛生局長曾梓展指出，目前專責病房還有5成、400多床空床，醫療量能足夠，至於民間企業的快篩劑需自行處理，但目前中央匡列標準已調整，職場確診者須匡列的密切接觸者對象限九宮格，並不必全面快篩。
市長盧秀燕表示，這次她要向中央提出3點建議，第1點建議為普發快篩試劑，蔡英文總統曾公開宣布5月底前會到貨1.2億劑快篩試劑，而台灣有約2300萬人，她呼籲中央每位國民應該公平發放3至5劑，剩餘快篩試劑再由政府調度。快篩試劑不便宜，不能靠大家捐、靠百姓自己買，立法院先前已三讀通過中央8400億元防疫特別預算，若每人發3劑，僅需動用其中約70億元，她認為這是政府要做的事情，不要讓民眾買貴或買不到，也不要讓大家搶。
盧秀燕說，第2點建議為平價供應快篩試劑，她認為快篩試劑價格不應有高有低，這不公平，且1劑快篩試劑甚至比1個便當貴，快篩試劑為人民生存重要戰略物資，應該平價，並由國家掌控價格供應人民，不應讓少數人在防疫期間賺國難財。
盧秀燕指出，第3點建議為抗病毒藥物要足夠，民眾對抗病毒藥物及治療需求高，抗病毒藥物須因應適應症及用藥交叉作用由醫師專業開立藥物，她認為應符合症狀進行治療，中央8400億元防疫特別預算也應用在民眾身上，提供足夠的抗病毒藥物。