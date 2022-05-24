藍白黨團拒投票 綠營挾人數優勢通過NCC委員人事案
立法院院會今（24）日下午行使國家通訊傳播委員會（NCC）委員王正嘉、王怡惠及陳崇樹的人事同意權案，最終3人皆獲得57張同意票通過，任期將從今年8月1日起至2026年7月31日。
國民黨團在院會開始前召開黨團大會，決議今日一同處理的監察院副院長李鴻均人事案將開放委員自行投票，NCC委員人事部分則全員不進場投票，民眾黨團亦決定不為此人事案背書。最後投票結果於下午3點半出爐，共有59人領票、54人未領票，民進黨團挾人數優勢，三名提名人皆獲57張同意票，任期將於今年8月1日起至2026年7月31日。
國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，NCC主委陳耀祥早已無公信力，本應是獨立單位的NCC儼然成為民進黨附屬單位。民眾黨則針對王正嘉專長為「網路言論與刑法」提出質疑，認為未來NCC工作重點恐為言論審查，淪認知作戰指揮中心。
由於NCC委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗任期將至，行政院於4月28日提名王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3名新任委員，名單函送立法院審查。其中，王正嘉曾任研究院約聘博士後研究員等職位，現職為國立中正大學法律學系教授，專長為刑事法、新科技與刑法、網際網路言論與刑法、犯罪新聞報導與刑事法；王怡惠曾任花旗銀行助理副總裁，現職為財團法人台灣經濟研究院副研究員，專長包含產業經濟、電信政策、競爭政策；陳崇樹曾任NCC基礎設施與資通安全處長等職位，目前是NCC主任秘書，專長為通信傳播技術、頻譜管理、通訊傳播監理。