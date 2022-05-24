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獨／網傳麥當勞「回收分類」白做工？官方回應真相曝光

▲網路謠傳麥當勞的「回收分類」其實是同一個垃圾桶白做工？今日麥當勞官方提供清楚照片，澄清網路傳言「非事實」，強調：「包括『一般垃圾』、『紙杯／紙盒』、『塑膠』、『廚餘』及『冰塊飲料』，皆有各自對應的獨立容器」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲網路謠傳麥當勞的「回收分類」其實是同一個垃圾桶白做工？今日麥當勞官方提供清楚照片，澄清網路傳言「非事實」，強調：「包括『一般垃圾』、『紙杯／紙盒』、『塑膠』、『廚餘』及『冰塊飲料』，皆有各自對應的獨立容器」。（圖／台灣麥當勞提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-05-24 17:32:002022-05-24 17:43:52

國人熱愛速食美食，也習慣了各大業者推廣用餐完畢自行回收的舉手之勞，一起為環境保護盡心力。日前Tik Tok抖音上曝光一支關於速食業回收垃圾的影片，直指「當你認真做分類，但打開發現是同一個垃圾桶」，引來網友熱議分類回收都是白做工。對此，今（24）日台灣麥當勞提供餐廳內垃圾桶之清楚照片，澄清網路傳言「非事實」，並且發出聲明強調：「包括『一般垃圾』、『紙杯／紙盒』、『塑膠』、『廚餘』及『冰塊飲料』，皆有各自對應的獨立容器」，落實環保承諾。

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▲國人熱愛速食美食，也習慣了用餐完畢自行回收的舉手之勞。（圖／記者蕭涵云攝）
▲國人熱愛速食美食，也習慣了用餐完畢自行回收的舉手之勞。（圖／記者蕭涵云攝）
日前Tik Tok抖音上曝光一支關於速食業回收垃圾的影片，直指「當你認真做分類，但打開發現是同一個垃圾桶」，拍攝者指稱當他打開一般垃圾的垃圾桶，卻發現裡面同時有瓶罐等回收物品；而打開回收那一側的垃圾桶時，則也看到了一般垃圾。更表示「當打開兩個蓋子時，裡頭垃圾桶根本就是同一個」，讓他懷疑人生質疑「那我分類的意義是什麼？」

▲從官方提供的照片可清楚看出，垃圾桶內不只分為「一般垃圾」、「紙杯／紙盒」兩個桶裝，還以不同顏色的袋子區隔。（圖／台灣麥當勞提供）
▲從官方提供的照片可清楚看出，垃圾桶內不只分為「一般垃圾」、「紙杯／紙盒」兩個桶裝，還以不同顏色的袋子區隔。（圖／台灣麥當勞提供）
影片一出在網路旋即發酵，台灣麥當勞喊冤並提供餐廳內垃圾桶之清楚照片，澄清網路傳言「非事實」，官方表示，台灣麥當勞長期關注環保及生態永續議題，並持續在各個營運環節，落實環保承諾。

並聲明「麥當勞餐廳回收台的分類，包括『一般垃圾』、『紙杯／紙盒』、『塑膠』、『廚餘』及『冰塊飲料』，皆有各自對應的獨立容器」；更進一步說明，「一般垃圾」、「紙杯／紙盒」以不同顏色的袋子盛裝，以利後續回收時辨視處理，強調「並非只用一個垃圾桶混合置放」。

《NOWnews今日新聞》根據影片內容再度求證，據悉應是影片拍攝當下，該桶內的垃圾堆疊過滿，導致消費者誤以為垃圾只用一個垃圾桶混合置放。台灣麥當勞仍盼消費者用餐完畢後，一起隨手作分類，共同為環境盡一份心力。

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