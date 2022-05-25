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喝手搖飲還能算塔羅！「今日運勢」藏這　四象星座茶開運

▲手搖飲不只能解渴、療癒心靈，現在還能算塔羅，秒知「今日運勢」？「洞茶」創新研發能夠揭開運勢的手搖飲，還搭配四象星座果茶來開運。（圖／洞茶提供）
▲手搖飲不只能解渴、療癒心靈，現在還能算塔羅，秒知「今日運勢」？「洞茶」創新研發能夠揭開運勢的手搖飲，還搭配四象星座果茶來開運。（圖／洞茶提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-25 07:00:00

手搖飲不只能解渴、療癒心靈，現在還能算塔羅，秒知「今日運勢」？全新手搖飲品牌「洞茶」，看準大眾熱愛塔羅、運勢占卜風潮，創新研發能夠揭開運勢的手搖飲，還搭配四象星座果茶來開運。

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▲手搖飲不只能解渴、療癒心靈，現在還能算塔羅，「今日運勢」就藏在杯套裡。（圖／洞茶提供）
▲手搖飲不只能解渴、療癒心靈，現在還能算塔羅，「今日運勢」就藏在杯套裡。（圖／洞茶提供）
全新手搖飲「洞茶」，每位員工皆出自塔羅、占卜、命理背景，獨家研發茶湯鮮紅透亮的「凍茶」為基底，初嚐有淺淡的蘭花香氣，尾韻則帶著輕甜龍眼跟薄荷味。最有趣的飲茶體驗，是用手機掃描杯套裡手繪卡牌的QRcode，點開專屬「今日運勢」詳細解析，從大家最感興趣的工作運、感情運到貴人運都有分析，甚至提供幸運色建議，還搭配正能量滿滿的金句，更預示現在遭遇的盲點，實在太有趣了。

▲即日起至6/7任買兩杯飲品，即贈送招牌紅寶石洞茶乙杯。6/10前拍照打卡並hashtag #洞茶，將抽出三組幸運兒可獲得整組22張洞茶限量手繪塔羅牌組。（圖／洞茶提供）
▲即日起至6/7任買兩杯飲品，即贈送招牌紅寶石洞茶乙杯。6/10前拍照打卡並hashtag #洞茶，將抽出三組幸運兒可獲得整組22張洞茶限量手繪塔羅牌組。（圖／洞茶提供）
「洞茶」調配出經典、復刻、粉彩、偉特共四款充滿塔羅特性的奶茶，其中最特別的偉特鮮奶茶，以獨有順口的鹹甜風味，詮釋塔羅牌的特殊迷幻感。還針對四象星座設計出開運果茶帶來專屬能量補給，摸不透的風向星座，試試可酸可甜的野莓紅寶石洞茶；細膩的水象星座，可以蜜桃口味帶來溫暖力量；熱情有活力的火象星座，就用荔枝紅寶石洞茶補充自信元氣；謹慎理性的土象星座，百香果幫補充優雅氣質的能量。

▲手搖飲也逆襲成必踩打卡熱點！「洞茶」散發神秘氣息，喝茶還能算塔羅。（圖／洞茶提供）
▲手搖飲也逆襲成必踩打卡熱點！「洞茶」散發神秘氣息，喝茶還能算塔羅。（圖／洞茶提供）
台灣飾品品牌「vacanza」則攜手排隊名店「SOMA特調飲品」，催生全新「假期茶時光vacanza x SOMA」於信義商圈盛大開幕，打造vacanza x SOMA假期限定鮮奶茶歐蕾系列飲品，嚴選斯里蘭卡、印度莊園等級的紅茶，使用手沖咖啡結合茶道手法熬製紅茶基底，搭配小農鮮乳調製出口感濃郁的茶歐蕾，平衡飽滿的茶感更有滑順鮮奶風味。

▲「假期茶時光vacanza x SOMA」店裝呈現奶茶流動蔓延的概念，讓人沉浸在濃郁香氣中。（圖／vacanza提供）
▲「假期茶時光vacanza x SOMA」店裝呈現奶茶流動蔓延的概念，讓人沉浸在濃郁香氣中。（圖／vacanza提供）
即日起至5/31，凡於假期茶時光門市消費滿1,500元，即贈送限量飲料提袋，數量有限售完為止；另外，從5/12起推出消費購買vacanza任何商品，加價購199元，即可購入質感精緻的假期茶時光杯墊（原價399元），數量有限售完為止。


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