喝手搖飲還能算塔羅！「今日運勢」藏這 四象星座茶開運
手搖飲不只能解渴、療癒心靈，現在還能算塔羅，秒知「今日運勢」？全新手搖飲品牌「洞茶」，看準大眾熱愛塔羅、運勢占卜風潮，創新研發能夠揭開運勢的手搖飲，還搭配四象星座果茶來開運。
全新手搖飲「洞茶」，每位員工皆出自塔羅、占卜、命理背景，獨家研發茶湯鮮紅透亮的「凍茶」為基底，初嚐有淺淡的蘭花香氣，尾韻則帶著輕甜龍眼跟薄荷味。最有趣的飲茶體驗，是用手機掃描杯套裡手繪卡牌的QRcode，點開專屬「今日運勢」詳細解析，從大家最感興趣的工作運、感情運到貴人運都有分析，甚至提供幸運色建議，還搭配正能量滿滿的金句，更預示現在遭遇的盲點，實在太有趣了。
「洞茶」調配出經典、復刻、粉彩、偉特共四款充滿塔羅特性的奶茶，其中最特別的偉特鮮奶茶，以獨有順口的鹹甜風味，詮釋塔羅牌的特殊迷幻感。還針對四象星座設計出開運果茶帶來專屬能量補給，摸不透的風向星座，試試可酸可甜的野莓紅寶石洞茶；細膩的水象星座，可以蜜桃口味帶來溫暖力量；熱情有活力的火象星座，就用荔枝紅寶石洞茶補充自信元氣；謹慎理性的土象星座，百香果幫補充優雅氣質的能量。
台灣飾品品牌「vacanza」則攜手排隊名店「SOMA特調飲品」，催生全新「假期茶時光vacanza x SOMA」於信義商圈盛大開幕，打造vacanza x SOMA假期限定鮮奶茶歐蕾系列飲品，嚴選斯里蘭卡、印度莊園等級的紅茶，使用手沖咖啡結合茶道手法熬製紅茶基底，搭配小農鮮乳調製出口感濃郁的茶歐蕾，平衡飽滿的茶感更有滑順鮮奶風味。
即日起至5/31，凡於假期茶時光門市消費滿1,500元，即贈送限量飲料提袋，數量有限售完為止；另外，從5/12起推出消費購買vacanza任何商品，加價購199元，即可購入質感精緻的假期茶時光杯墊（原價399元），數量有限售完為止。