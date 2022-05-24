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主播張齡予懷孕遇確診「一度咳出血絲」　10症狀痛苦纏身

▲張齡予懷孕遇確診，曾一度咳出血絲。（圖／張齡予臉書）
▲張齡予懷孕遇確診，曾一度咳出血絲。（圖／張齡予臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-24 16:55:38

34歲的正妹主播張齡予於「520」當天驚喜宣布結婚、懷孕，不過雙喜臨門的她也不敵疫情，無奈在肚裡懷有寶寶時確診，好在今（24）日透過臉書和大家報平安，由於免疫力較低所以多個症狀纏身，還曾嚴重到咳出血絲。

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▲張齡予結婚。（圖／翻攝張齡予臉書）
▲張齡予520宣布結婚。（圖／張齡予臉書）
張齡予表示這幾天都睡睡醒醒，醒來的時間不多也不規律，所以沒有及時回覆很多朋友關心訊息：「因為我現在若要認真看字或使用手機，都會反胃想吐頭昏腦脹，實在沒力氣。」透露從確診到現在狀況逐漸好轉，不過仍飽受多個症狀所苦：「濃厚鼻音、鼻涕，喉嚨痛、腫脹、濃痰，胸口悶痛、些微喘，頭痛身體痛、精神不濟畏寒，全身無力，還好最困擾我的咳，好很多了，一度我咳出血絲，晚上也會被咳醒完全不能睡覺，現在至少可以睡一個長一點的覺。」

▲張齡予揭確診後10症狀。（圖／張齡予臉書）
▲張齡予揭確診後10症狀。（圖／張齡予臉書）
好在診有開出適合張齡予身體狀況食用的藥，只要再多休息就可以痊癒， 至於上班日前會再另外通知大家：「照理來說我26號可以解隔，不過還是要看看身體恢復狀況，才能確定回去上班的日期，謝謝公司同事們幫忙與體諒，我會盡力調整好身體。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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