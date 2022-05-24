主播張齡予懷孕遇確診「一度咳出血絲」 10症狀痛苦纏身
34歲的正妹主播張齡予於「520」當天驚喜宣布結婚、懷孕，不過雙喜臨門的她也不敵疫情，無奈在肚裡懷有寶寶時確診，好在今（24）日透過臉書和大家報平安，由於免疫力較低所以多個症狀纏身，還曾嚴重到咳出血絲。
張齡予表示這幾天都睡睡醒醒，醒來的時間不多也不規律，所以沒有及時回覆很多朋友關心訊息：「因為我現在若要認真看字或使用手機，都會反胃想吐頭昏腦脹，實在沒力氣。」透露從確診到現在狀況逐漸好轉，不過仍飽受多個症狀所苦：「濃厚鼻音、鼻涕，喉嚨痛、腫脹、濃痰，胸口悶痛、些微喘，頭痛身體痛、精神不濟畏寒，全身無力，還好最困擾我的咳，好很多了，一度我咳出血絲，晚上也會被咳醒完全不能睡覺，現在至少可以睡一個長一點的覺。」
好在診有開出適合張齡予身體狀況食用的藥，只要再多休息就可以痊癒， 至於上班日前會再另外通知大家：「照理來說我26號可以解隔，不過還是要看看身體恢復狀況，才能確定回去上班的日期，謝謝公司同事們幫忙與體諒，我會盡力調整好身體。」
※【NOWnews 今日新聞
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