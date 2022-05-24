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松機快篩站槓中央「瞎指揮」　柯文哲：緩解醫療量能壓力

▲因為確診的緣故，台北市長柯文哲24日下午以視訊的方式參與台北市政府的防疫記者會。（圖／台北市政府提供）
▲因為確診的緣故，台北市長柯文哲24日下午以視訊的方式參與台北市政府的防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-24 16:59:02

因應總統蔡英文的指示，中央防疫指揮中心日前在松山機場成立大型快篩站，不過也引發台北市長柯文哲的不滿，甚至直呼「中央如果不懂就不要瞎指揮」引發社會各界討論。對此柯文哲今（24）日召開北市防疫記者會時則改口，表示松機篩檢站有效舒緩醫療量能的壓力，並表示既然開了就開了，事情做了就把它發揮到最大功效。

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柯文哲指出，當時的想法是三個總醫院的院本部與松山分院，相關量能都還沒有開上去。「不過既然開了就開了，事情做了就把它發揮到最大功效。」柯文哲說，本來的計劃是要把現有的地點量能開到最滿，不夠的話再另外開新的點，因為每開一個新的點，就有固定成本。

柯文哲說，現階段第一線的醫療人員太累了，「因為我自己是醫界出身，現在是第一線的醫療人員苦撐撐著，醫療量能才沒崩潰。」柯文哲強調，在打仗的時候就是要節省兵力的使用，所以不應該隨意加開地點，不過既然現階段已經開了，就把它發揮到最大功效。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

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