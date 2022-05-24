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因應 bZ4X 熱銷 和泰舉辦電動車緊急處置消防人員教育

▲ 因應 bZ4X 熱銷 和泰舉辦電動車緊急處置消防人員教育
▲ 因應 bZ4X 熱銷 和泰舉辦電動車緊急處置消防人員教育

2GameSome - 有車賞

2022-05-24 17:25:00

和泰汽車因應全新純電休旅車 bZ4X 的熱銷，於 5 月 19 日舉辦全台第一場「消防人員鋰電池純電車緊急處置教育」及「車輛消防鑑識研討會」，主動邀請內政部消防署及所轄全台各地區消防局參與實體教育活動，在純電車發展趨勢下建立安全的消防觀念。

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當天的教育及研討活動，包含純電車遇到起火、泡水及重大事故的處理方式、車體擠壓時的切割方式及第一時間救援等，透過專業的技術分享及經驗交流，幫助消防人員能夠專業快速地在緊急狀況下，協助車主排除車輛問題，減少人員傷亡風險。

教育時數約 7 小時，整體參與滿意度高達 9 分以上（10 級為滿分），消防署及各地區消防局皆對此活動表示高度的肯定與認同。當日參與的學員包括內政部消防署人員，以及來自全台及離島各縣市政府消防局人員，甚至包括特種搜救隊，以及港務消防隊皆有派員參加，共計 80 人，可見消防人員皆把握這個難得的學習機會，充實對於純電車緊急處置及消防鑑識的知識。

透過專業的技術分享及經驗交流，幫助消防人員能夠專業快速地在緊急狀況下，協助車主排除車輛問題-圖為車輛電器負載模擬實驗。
透過專業的技術分享及經驗交流，幫助消防人員能夠專業快速地在緊急狀況下，協助車主排除車輛問題-圖為車輛電器負載模擬實驗。
此外，為了因應第一台純電車款的導入，和泰汽車也特別引進全套純電車專屬維修設備，並且召集全台各保修據點種子技師及服務專員，移植源自日本母廠的專業技術培訓課程，使得 Toyota 全據點皆可提供純電車車主專業的保養及維修服務。為了讓車主方便回廠，和泰汽車於 2019 年起持續導入新型態服務據點「Toyota 社區型保修站」，主打保養、輪胎/電瓶更換等服務，提供車主快速的原廠售後服務，截至 2022 年 5 月底，全台已導入 37 間 Toyota 保修站，計畫將於2024 年累積導入 100 間 Toyota 社區型保修站，加上原有的 124 間服務廠，未來將有 224 間服務據點，提供車主便利的售後服務網絡。Toyota 社區型保修站網站：https://www.toyota.com.tw/TOYOTA_Satellite/

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