【車勢星聞】吳慷仁代言Honda All New HR-V，一人分飾多角過足戲癮

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吳慷仁15歲就打工貼補家用，曾做過水電箱焊接工、工地臨時粗工、餐廳服務生、調酒師，甚至擺地攤，直到27歲才開始演戲，在All New HR-V形象廣告中一人分飾多種角色，藉此詮釋HR-V是一輛適合每個人、不同生活身份都能開的車子，就以他自己為例，現在的演員身份、年紀，還有他的生活習慣，就很需要一輛HR-V這樣的車，來符合自身不論是拍戲、載朋友出遊的需求，既方便又舒適是自己最強的後盾。而最讓他驚豔的是HR-V的空間感非常靈活，搭載Honda專利、變化多端的Ultra Seat多功能變化座椅，放平時就是一張床，去露營時只要在車上加個床墊就好，根本不需要搭帳篷。同時，他力讚All New HR-V的A柱和照後鏡的設計可大幅降低視野的死角，且有導入了Honda Sensing智慧安全主動防護系統等高達29項主被動安全系統，具高度的安全性。因此，對於平時就很注重細節及安全性的吳慷仁來說絕對是他購車時的首要考量因素之一。吳慷仁本身就非常喜歡車子，所以一收到邀請時感到很興奮，對於這次拍攝的廣告片也相當期待，透過一人分飾多角，將自己內心真正多面個性展露無遺，可說是過足了戲癮。待車款上市後，也希望大家到經銷商賞車，笑說屆時歡迎粉絲來點評自己是否有成功演繹Honda All New HR-V的多變樣貌。