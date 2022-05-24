端午節連假不塞車　高公局揭建議上路時段

端午節連假將屆，高速公路局參考歷年端午節連假交通量及交通特性，規劃實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等多項管制措施，請民眾多加注意。另外，高公局提供連假期間國道較好走時段，建請需自行開車行駛國道之民眾多加利用，以避免壅塞。
高公局預估本次端午節連假較好走的時段，在西部國道路段部分，6月3日、4日，建議南向用路人利用早上6時前或中午12時後出發。6月4日、5日，建議南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發。
在國5路段，6月3日、4日，建議南向用路人早上5時前或下午5時後出發，若仍必需在首日上午出發，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議分流避壅塞，其中往宜蘭旅次於8點過後再出發。6月4日、5日，建議北向用路人9點前出發。
另假期間高公局於國1、3、5實施匝道封閉措施，包含6月3日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。6月4日0至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。6月5日7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。