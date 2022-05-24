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才喊「總統應到第一線」今實現　黃珊珊：鼓舞士氣很重要

▲總統蔡英文24日下午前往台北榮民總醫院視察，醫福會執行長王必勝（中）與台北市副市長黃珊珊（右）也一起陪同。（圖／台北市政府提供）
▲總統蔡英文24日下午前往台北榮民總醫院視察，醫福會執行長王必勝（中）與台北市副市長黃珊珊（右）也一起陪同。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-24 18:42:08

總統蔡英文今（24）日下午前往台北榮民總醫院，視察防疫狀況以及慰勞第一線醫療人員，退輔會主委馮世寬、醫福會執行長王必勝以及台北市副市長黃珊珊等人都現身陪同。不過前一天黃珊珊才對外表示希望總統能夠到第一線視察實際狀況，總統蔡英文今日就現身視察，也讓黃珊珊直呼「總統來關心大家都非常高興，鼓舞士氣非常重要。」

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黃珊珊表示，感謝蔡總統到台北市視察基層，尤其是幫第一線的醫療同仁加油打氣，代表市長謝謝總統的關心，也謝謝總統對於台北市的疫情，希望接下來中央地方能持續合作。「今天也跟中央反應了一些台北市發生的狀況，也希望說總統在接下來，瞭解後續很多政策的部分，中央跟地方都盡量來做合作。」

現場媒體也詢問黃珊珊，昨日才向總統蔡英文喊話「到第一線看一看」，結果今天總統就來了？對此黃珊珊表示，因為很多事情在一些報告或是數據上沒辦法呈現真實情況，可能要跟第一線的同仁有所交流後，才知道醫療院所做了多少事情。「我覺得總統來關心，我們大家都是非常高興。」黃珊珊說，看到現場醫療同仁都非常雀躍，這就是鼓舞士氣，且是非常非常重要的事情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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