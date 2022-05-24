才喊「總統應到第一線」今實現 黃珊珊：鼓舞士氣很重要
總統蔡英文今（24）日下午前往台北榮民總醫院，視察防疫狀況以及慰勞第一線醫療人員，退輔會主委馮世寬、醫福會執行長王必勝以及台北市副市長黃珊珊等人都現身陪同。不過前一天黃珊珊才對外表示希望總統能夠到第一線視察實際狀況，總統蔡英文今日就現身視察，也讓黃珊珊直呼「總統來關心大家都非常高興，鼓舞士氣非常重要。」
黃珊珊表示，感謝蔡總統到台北市視察基層，尤其是幫第一線的醫療同仁加油打氣，代表市長謝謝總統的關心，也謝謝總統對於台北市的疫情，希望接下來中央地方能持續合作。「今天也跟中央反應了一些台北市發生的狀況，也希望說總統在接下來，瞭解後續很多政策的部分，中央跟地方都盡量來做合作。」
現場媒體也詢問黃珊珊，昨日才向總統蔡英文喊話「到第一線看一看」，結果今天總統就來了？對此黃珊珊表示，因為很多事情在一些報告或是數據上沒辦法呈現真實情況，可能要跟第一線的同仁有所交流後，才知道醫療院所做了多少事情。「我覺得總統來關心，我們大家都是非常高興。」黃珊珊說，看到現場醫療同仁都非常雀躍，這就是鼓舞士氣，且是非常非常重要的事情。
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