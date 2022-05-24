名家論壇》鄭仲嵐／岸田文雄與歷代首相的傳統日式接待術

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而就在當天晚上，岸田文雄也親自於東京都內的知名懷石料理與婚宴會館「八芳園」召開國宴接待拜登。就在拜登抵達的日本時間晚上7點左右，該餐廳附近早已擠滿媒體與等待的人群，不時有激情地民眾揮舞日本與美國的國旗，就為了夾道歡迎拜登出現。
位於港區白金台的八芳園，其實就在台灣駐日代表處附近。八芳園過去曾是大企業日立製作所創始者久原房之助的舊宅，佔地12000多坪的住宅與日式庭院，在20世紀初期時相當氣派。二次大戰後的1950年，久原將其部分改裝成八芳園餐廳，最後將其土地捐出，八芳園成為獨立飲食集團至今。
更有意思的是，有中華民國國父之稱的孫文，當年在1915年因為反對袁世凱稱帝，一度被迫流亡到東京。而就在孫文落魄之際，久原房之助將八芳園內的別館「蘭之間」借給孫文居住，甚至該房間還留有一個秘密通道，以便孫文碰到危急時可以逃脫，該密道至今仍可供賓客參觀。
首相們的日本式禮貌接待
岸田文雄選在八芳園宴客，除了其悠久的歷史背景外，當然也必須讓拜登體驗傳統地日式禮貌服務。其實盤點過去20年美國總統首次來日本國事訪問，都可以感受到日本政府將其禮貌與服務精神發揮到極致地一面。
好比2002年小布希總統於2月首次來日本訪問時，當時的總理小泉純一郎就親自帶他去西麻布的居酒屋，吃了串燒與天婦、還有神戶牛排等，這在過去於首相官邸宴客的風格截然不同。值得一提的是，當時小泉純一郎已經離婚單身，因此首相夫人則是由內閣官房長官、後來也成為首相的福田康夫夫人福田貴代子「代打」。
另外就是2014年，當時歐巴馬總統訪日時，首相安倍晉三就指定要去有「壽司之神」之稱的小野二郎在銀座開的壽司店「數寄屋橋次郎」。雖然當初店面已預約額滿恐難接待為由一度婉拒，但最後在安倍內閣努力斡旋下，才找出時段接待安倍與歐巴馬，也讓歐巴馬吃到他稱為「一生中最好的壽司」一餐。
另外就是前總統川普，他在任內時兩度訪日，吃飯也都成為話題。川普由於家財萬貫，早已吃遍山珍海味，因此挑選餐廳也是讓日本政府煞費苦心。後來川普首次訪日時，安倍首相接待其去銀座吃了相當高級的鐵板燒，第二次的2019年時，則是去六本木吃了相當高級的爐邊燒烤料理。
美國總統們展現的親和力
不只美國總統訪日，就連俄國總統普丁過去訪日時，也曾經被安倍接待到老家山口縣的日式旅館居住，展現日俄友好的一面。歷屆美國總統訪日時，也會有其親善，與民眾地一面。
好比1993年柯林頓總統訪日時，就在早稻田大學演講熱情接受學生提問，甚至還一度被學生包圍，展現十足親和力。後來在休息時間於明治神宮外苑散步時，偶然看見當地的業餘棒球比賽，還興致勃勃地觀戰一陣子，後來選手們看到美國總統駕臨，全都大驚失色。
又好比小布希的父親老布希，在1989年2月訪日時，正好碰到昭和天皇駕崩，他本人也參加皇室大喪。不過老布希本身也是二戰軍人，還跟日本軍隊激烈作戰過，因此當初老布希要前來參加喪禮，曾遭到對手民主黨抨擊。但老布希並不介意，並稱「日本過去是他對戰過，強韌勇敢的敵人」，讓日本人留下不少好印象。
綜觀過去美國總統訪日，靜心欣賞日本「和」文化與景觀，成為普遍的共通點。甚至過去川普兩次訪日還「加碼」想跟高爾夫球選手松山英樹吃飯、或是去看相撲等，也曾被媒體批評日本「接待地太過頭」。
不過也有日本八卦媒體諷刺地說，拜登跟岸田都是屬於講話相對枯燥，說話缺乏張力等，還是川普跟安倍說話「比較有梗」。但無論如何，拜登短短地三天兩夜，確實感受到無微不至地日本式接待，擅長「Omotenashi」的日本人又再度將其精神發揮到淋漓盡致。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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