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柯文哲確診未陪同視察　蔡英文：他看起來沒平常瀟灑

▲總統蔡英文24日表示，台北市長柯文哲確診後，在電視上看起來「沒有平常那麼瀟灑」。（圖／台北市政府提供）
▲總統蔡英文24日表示，台北市長柯文哲確診後，在電視上看起來「沒有平常那麼瀟灑」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-24 19:26:25

總統蔡英文今（24）日下午前往台北榮民總醫院，視察第一線防疫狀況以及慰勞醫療人員。而由於台北市長柯文哲確診新冠肺炎的緣故，因此北市府方面由副市長黃珊珊代為出席。而蔡英文在致詞時也表示，有請總統府秘書長李大維代為連絡柯文哲並問候，不過蔡英文似乎也語帶調侃，表示「在電視上看到柯市長沒有像平常那麼瀟灑，藉這個機會祝福他早日恢復健康。」

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蔡英文在致詞時指出，中央與地方合作的情況下，北北基桃等縣市陸續成立了多個大型篩檢站，對於緩解醫療量能的壓力發揮了相當大的功效。蔡英文也提到，很可惜台北市長柯文哲因為染疫的緣故，無法一同到場，已經有請 秘書長李大維問候，關注他的健康狀況。

「我在電視上看到（柯文哲），嗯....沒有像平常看起來那麼瀟灑。」蔡英文說，希望藉這個機會祝福柯市長早日恢復健康。而話鋒一轉，蔡英文也呼應黃珊珊的說法，表示中央與地方的想法是一樣的，雙方要合作好好照顧人民，「如果有任何需要協助的地方，我想中央和指揮中心都能積極聯繫來解決問題。」

而針對黃珊珊表示，法定傳染病系統塞車造成地方政府困擾一事，蔡英文也直言，行政院政務委員唐鳳也正日以繼夜在處理，希望能讓系統能夠更好用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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